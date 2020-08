Apsurdi poimanja društvenih mreža

Tko nešto objavi na TikToku on – ili ona – upravo želi da to vidi cijeli svijet. Tko to ne želi, taj ni ne koristi TikTok. Za razliku čak i od Facebooka, TikTok uopće nije ni zamišljen za osobe koje žele komunicirati samo s prijateljima ili rodbinom… Predodžba kako demokracije ovoga svijeta mogu zaustaviti veliku špijunažu autokratskih režima tako da zabrane njihove platforme socijalnih mreža je zato besmislena i naivna. Za zaštitu vlastitih podataka je u prvom odgovoran svaki čovjek koji koristi te socijalne mreže. Deutsche Welle