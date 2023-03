"Previše je poginulih i jednostavno nema dovoljno novca da se svima plati"

Otkad je počeo pratiti grobove ubijenih u Ukrajini, Vitalij Votanovski pronašao je nestale rođake obiteljima koje su tragale za njima diljem južne Rusije, a trag seže čak do Bjelorusije i Kazahstana. U većini slučajeva obitelji nisu bile obaviještene o njihovoj smrti i otkrile su da poginuli tek na kanalu Votanovskog na Telegramu. Kako bi zbrinula sva tijela, grupa Wagner je izgradila posebna groblja za poginule s nestandardnim crno-žutim vijencima. Osim ublažavanja kazne, Jevgenij Prigožin obećao je zatvorenicima da će određeni član njihove obitelji dobiti isplatu od pet milijuna rubalja (oko 60.000 eura) ako poginu u Ukrajini. No obitelji poginulih plaćenika iz skupine Wagner u Rusiji se potiho žale da ih nitko nije obavijestio o smrti bližnjih niti su im isplaćene obećane naknade. Votanovski nagađa da bi to moglo biti namjerno. Tportal