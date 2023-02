Izložba „Bol drugih“ u praškoj galeriji DOX u povodu rata u Ukrajini

U svojoj posljednjoj knjizi-eseju iz 2003. “Regarding the Pain of Others (Što se tiče bola drugih)” Susan Sontag postavila je pitanje: kako prenijeti patnju drugih onima koji je nisu iskusili i kojima je takav užas nezamisliv? Jesmo li sposobni preko umjetnosti stvoriti odnos prema tuđoj boli i patnji? Upravo je njezin tekst, u svjetlu aktualnih događaja u Ukrajini, naveo Leoša Válku, direktora DOX centra u Parizu, da postavi izložbu o sposobnosti (su)osjećanja s ratnom patnjom drugih – kroz umjetnost. Izložene su slike, fotografije, crteži, videa i instalacije 40 umjetnika među kojima su Andreas Serrano, Christian Boltanski, Gerhard Richter, Nikita Kadan. „Suosjećanje je nešto što ovom svijetu jako treba, bez suosjećanja prestajemo biti ljudi… Mislim da možemo osjetiti i razumjeti bol drugih samo kroz vlastitu bol… Svi smo u stanju suosjećati, ali razlikujemo se po tome hoćemo li i što s tim napraviti… Mi tu emociju imamo kodiranu negdje u sebi, pitanje je što ćemo s njom napraviti… Moramo se potruditi da bol drugih prestane…“ – to su tek neke od izjava umjetnika i kustosa u povodu izložbe „Bol drugih“. Peščanik