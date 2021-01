Srećom Trump je glavni, kad kažem srećom mislim – oh fuck. Zar ne bi bilo lijepo u ovakva vremena imati predsjednika koji ne priča iz svoje guzice, ne razmišlja svojim pimpekom i ne jede rukama. Mi imamo predsjednika koji misli da je koronavirus sitna gnjavaža kao što je to obična prehlada ili Ustav SAD. Kome ćete vjerovati – CDC-u (Centers for Disease Control and Prevention) ili liku koji se ševi sa Stormy Daniels bez kondoma… Njegov stav je – pobijedio sam na izborima na kojima sam dobio manje glasova – jebeš znanost, jebeš matematiku… – Bill Maher u svom monologu.