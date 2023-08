"Woody Guthrie mi je šapnuo da ti pomognem"

Predstavljajući svoju pjesmu “Rich Men Earning North Of A Million”, britanski kantautor Billy Bragg je objasnio da je dobio ideju za pisanje pjesme nakon što je “vidio onaj isječak Olivera Anthonyja kako pjeva svoju pjesmu” i osjetio je kako mu “duh (pokojnog američkog folk izvođača) Woodyja Guthrieja” šapuće na uho: “Pomozi tom tipu. Daj mu do znanja da postoji način da se nosi s tim problemima o kojima pjeva”, kaže Bragg. “Danas sam sjeo i napisao ovaj odgovor na pjesmu gospodina Anthonyja, za ljude poput njega i ljude poput vas.” Što se Bragga tiče, odgovor na probleme potplaćenih američkih radnika o kojima pjeva Anthony je jednostavan: “Brate, udružite se u sindikat, on štiti radnička prava.” Ravnododna Još čekamo Springsteenovu reakciju. Boss ipak zna najbolje.