Poziv nije smio biti kraći od sedam sekundi ni dulji od minutu

“Kad čovjek čita komentare na Facebooku, postaje svjestan koliko čudnih ljudi ima na svijetu. Ja sam to znao puno prije. Na dan sam u prosjeku razgovarao s 800 ljudi. Većina je bila normalna, ali trećina je bila… svakakva”, pripovijeda Ognjen Puhovac (50), Riječanin koji je od 1998. do 2003. radio u Službi općih informacija. U to vrijeme gotovo da nije bilo Hrvata koji barem jednom nije okrenuo telefonski broj 981 ili 988. Budući da prije interneta informacije nisu bile toliko dostupne, zvali bismo 988 da doznamo nečiji broj telefona, kako doći do neke ulice ili koliko je upravo sati u New Yorku. “Kako se kreću cijene svinjskih polovica na tržištu? Kako se zove bosanski glumac koji je glumio kod nas, ali živi u Beču? Recite mi, ali morate biti sigurni, hoće li sutra padati snijeg? Koliko krugova kazaljka na satu mora proći da bi bilo 5 ujutro, a sada je 5 popodne?, samo su neka od pitanja na koja je morao pronaći odgovor. “Sportske informacije bile su ludnica. Znao sam zvati brojeve u mjestu gdje je bila utakmica treće lige i pitati ih znaju li rezultat. Ili bi nazvao policijsku stanicu u selu. Oni su većinom znali”, smije se Puhovac. Jutarnji