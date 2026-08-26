Kad mikrobi idu u štrajk
Bioplinska postrojenja rade punom parom, ali proizvode manje struje
Iako su mediji izvijestili da je većina hrvatskih bioplinskih kapaciteta izvan pogona, iz Udruge proizvođača bioplina to demantiraju. Od 41 postrojenja, više od 85% radi punim kapacitetom. Unatoč rastu instalirane snage s 55,1 MW (2020.) na 59,8 MW (2024.), proizvodnja struje pala je za 21% (na 348,7 GWh), primarno zbog isteka ugovora s HROTE-om i poslovnih odluka vlasnika. Proizvođači i HROTE rješenje i najveću priliku vide u konverziji postrojenja na biometan i njegovom utiskivanju u mrežu, čime bi se dugoročno moglo pokriti do 50% domaćih potreba za plinom. Poslovni