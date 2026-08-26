Bioplinska postrojenja rade punom parom, ali proizvode manje struje - Monitor.hr
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Kad mikrobi idu u štrajk

Bioplinska postrojenja rade punom parom, ali proizvode manje struje

Iako su mediji izvijestili da je većina hrvatskih bioplinskih kapaciteta izvan pogona, iz Udruge proizvođača bioplina to demantiraju. Od 41 postrojenja, više od 85% radi punim kapacitetom. Unatoč rastu instalirane snage s 55,1 MW (2020.) na 59,8 MW (2024.), proizvodnja struje pala je za 21% (na 348,7 GWh), primarno zbog isteka ugovora s HROTE-om i poslovnih odluka vlasnika. Proizvođači i HROTE rješenje i najveću priliku vide u konverziji postrojenja na biometan i njegovom utiskivanju u mrežu, čime bi se dugoročno moglo pokriti do 50% domaćih potreba za plinom. Poslovni


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22.08.2024. (07:00)

Nije sve što smrdi nužno loše

Proizvođač brodskih motora tvrdi da biometan ima značajan potencijal kao čisto gorivo za pomorsku industriju

Ako bude uspješan, ovaj čisti izvor energije mogao bi značajno pročistiti emisije brodova. Dakle, da biste smanjili emisije morate posegnuti za nečim što bismo mogli nazvati – prljavim. Posljednjih je godina ukapljeni prirodni plin (LNG) bio značajan korak naprijed u smanjenju emisija ugljika. LNG je čišća alternativa ugljenu i nafti te smanjuje emisije CO2 za 25-40 posto.

U ovom projektu glavni fokus je na proizvodnji biometana, koji je rafinirani oblik bioplina. Proizvedeno od gnojiva dobivenog s lokalnih farmi mliječnih krava, ovo obnovljivo gorivo ima golemi potencijal za pogon tvornica i plovila. Štoviše, MOL kaže da se biometan može neprimjetno integrirati u postojeću infrastrukturu, čineći prijelaz u zeleniju budućnost još lakšim. Revija HAK