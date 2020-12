Odličan izgovor za izbjegavanje šopinga

Na snagu su stupile strože epidemiološke mjere koje znače da će u dućanima moći biti manje ljudi istovremeno. U trgovini do 10 četvornih metara istodobno može biti jedan kupac, od 11 do 100 svaki kupac mora imati deset kvadrata, u trgovinama do 200 kvadrata svaki kupac mora imati 12 kvadrata, one do 2.000 kvadrata moraju osigurati 16 metara četvornih, a one veće od 2.000 metara 20. Trgovački centri moraju osigurati najmanje 16 metara po kupcu. Broj ljudi će regulirati zaštitari na ulazima u trgovine. HRT