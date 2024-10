Kad dijete drži cijeli sustav za taoca

Podsjetimo: prvo se cijeli razred ispisao iz jedne zagrebačke škole jer roditeljima nitko nije odgovorio na brojne upite vezane uz slučaj dječaka koji maltretira ostale učenike, da bi sada u drugoj školi djeca bojkotirala nastavu, što je odgovor roditelja iz te druge škole nakon što je prekršen dogovor, i to tako da se problematično dijete vratilo u školu nenajavljeno. Osim pitanja tko im je uopće tako nešto mogao obećati, kao i to da se ne zna kako bi tom djetetu omogućili obrazovanje na koje ima pravo ako ne bi pohađao školu s drugom djecom, evidentno je da ni ministarstvo ni škola nemaju rješenje kako zaustaviti nasilje. Bivša ministrica Divjak ističe kako bi Pravilnik o radu s djecom koja su u riziku, da je prihvaćen još 2019. sada imao rješenje za ovu situaciju – s propisanim odgovornostima i posljedicama za one koji ne bi napravili svoj dio posla, kao i za roditelje. Index… Večeras je održan i prosvjed roditelja: Jučer je na nastavi ostalo jedno dijete s tim dječakom. Čije je to dijete, mi to više ne znamo niti nas je briga, ali mi ne možemo dopustiti da dijete mijauče, gura olovke u utičnice i slično pod nastavom. Index