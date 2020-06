Do klizanja dolazi zbog velike količine vode na padinama planine Alta, koja omekša tlo i dovede do toga da ono počne proklizavati. Uzrok mogu biti topljenje snijega ili obilne kiše. 24 sata

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020