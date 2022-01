Alexa, pusti Dire Straits - Brothers in arms

Često spominjani izraz u engleskom jeziku Blood is thicker than water, koji se koristi kako bi se naglasila bitnost krvnog srodstva i rodbinskih veza, u svom originalu nosi potpuno suprotno značenje. Originalna verzija tog izraza glasi Blood of the covenant is thicker than water of the womb (u prijevodu: Krv suborca gušća je od plodne vode) s kojom se hoće reći da su veze s ljudima koje sam biraš bitnije od onih koje ti se dodijele rođenjem. U povijesti se pod tim idiomom referiralo na povezanost ratnika tijekom krvoprolića na bojištu. Cijeli članak za one koji žele znati više.