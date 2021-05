Čak su se predsjednik i premijer složili

Zaustavila me jučer susida u portunu. Ja njoj ‘Dobro jutro’ a ona meni, vidno potresena: – Ma jeste vidili susida onu krađu! Tome triba stat na kraj! Ovako to traje godinama! Te krađe i prevare, ta nepravda, mi to godinama trpimo od njih! Ovaj put je cili svit vidija tu krađu i svi su uz nas! – Istina, složila san se – Nego, o kome se sad radi? Koga su uvatili? – Susida, vi očito niste u toku – otpovrne ona – Pa vidite da su napokon reagirali sa vrha! I premijer i pridcidnik su se složili! – piše Boba Đuderija.

