Ako ništa, počast zbog stare slave

Svojim 16 studijskim albumom Jon Bon Jovi proslavlja 40 godina od objave prvog albuma benda koji nosi njegovo ime. No ovog puta je situacija ponešto drukčija u redovima tog giganta korporativnog rocka, kako se još nazivaju velika stadionska imena koja su započela karijeru u osamdesetim godinama prošlog stoljeća. Album „Forever“ ima nekoliko problema. Prvi je taj što je osmišljen kao himnično djelo, ali se čuje da Jon Bon Jovi svojim glasom više ne može postići nekadašnji zamah. Jest da je hendikep u glazbi nekad točka koja može donijeti zanimljiva rješenja kako bi ga se nadišlo, a tu se dolazi do drugog problema, a taj je da je Bon Jovi previše bio uspješan u onome po čemu je planetarno poznat da bi se krenulo u promjenu šprance. Jon Bon Jovi je tu rob svog uspjeha – glavna korporativna figura svoje korporacije nespremne za rizike. Ravno do dna