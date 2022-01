Dojadilo čovjeku

Tijekom gostovanja zajedno s gitaristom Edgeom na podcastu Awards Chatter (putem The Timesa), Bono Vox je rekao da isključuje radio kada čuje da se puštaju pjesme grupe U2 jer ne može slušati vlastiti vokal. Tvrdio je i da je tek nedavno naučio pjevati. U našim glavama to je bilo kao špijunski avion, podmornica, bilo je futuristički – kako bi se pokazalo da implicira neku vrstu pristanka, ne, ne sviđa mi se to ime. Ime benda mi se još uvijek ne sviđa. Paul McGuinness, naš prvi menadžer, je tada rekao: ‘Vidi, to je sjajno ime, dobro će izgledati na majici; samo slovo i broj. Ravno do dna