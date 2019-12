Na svoju ruku

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja upozorio je na niz nepravilnosti u vezi s proglašenjem Hrvatskih studija fakultetom, što se dogodilo prošlog tjedna. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku kojom Hrvatske studije pretvara u fakultet, no da bi on mogao djelovati, mora biti upisan u sudski registar. To je zasad nemoguće jer Senat još nije dostavio odluku Ministarstvu znanosti ni zatražio suglasnost. Prije dvije godine su Hrvatski studiji pod sumnjom u nepravilnosti iz sveučilišnog centra postali sveučilišni odjel.