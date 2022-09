Molim dva dana kiše i tjedan dana sunca. Hvala.

Pod metodom zvanom “cloud seeding” (sijanje kiše) sitne čestice srebrenog jodida – soli s kristalnom strukturom sličnom ledu – se ubacuje u oblake. Ovaj proces se može izvesti iz aviona ili drona, ili se ove čestice u oblake mogu lansirati sa zemlje. Time se omogućuje da se vodena para unutar oblaka “nadmudri” i počne formirati kapljice oko čestica srebrnog jodida. Kada kapljice postanu dovoljno teške, što je proces koji se ubrzava upravo dodatkom srebrnog jodida, one počinju padati na Zemlju u obliku kiše ili druge vrste padalina. Peking je upotrijebio ovu tehniku da izazove kišu prije održavanja ljetnih Olimpijskih igara 2008. godine. Rusija uoči velikih praznika… No, moguće su štete i zloupotrebe: “Ako izazovete kišu na jednom mjestu, onda ćete je smanjiti na drugom, u drugoj državi na primjer. Geoinženjering, uključujući veliko „sijanje oblaka“- “cloud seeding“, opasan je eksperiment koji može dospjeti izvan kontrole i dovesti do neželjenih posljedica” kažu stručnjaci… Opširnije Deutsche Welle