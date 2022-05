Osuđen na 2,5 godine zatvora

Loše poslovne odluke dovele su Borisa Beckera do bankrota zbog čega se odlučio na očajnički potez. Kako javlja The Sun bivši teniski as odlučio je prodati trofeje iz Wimbledona kako bi platio barem dio dugova. Navodno očekuje da će mu oni donijeti oko milijun funti. No malo je to prema dugovima koji su narasli na 44 milijuna funti. Net.hr