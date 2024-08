Glory days... well they'll pass you by

Razlog za fanovsko favoriziranje drugih albuma u odnosu na “Born in the U.S.A.” leži u činjenici da je s albumom iz 1984. Bruce postao jednostavno prevelik, postao je simbolom stadionske rock and roll zvijezde i zaštitnim znakom ere u kojoj su radijskim valovima, ali i brzorastućim MTV-jem dominirali singlovi s ove ploče – njih čak sedam od kojih su svi do zadnjega ušli u top 10 na američkoj ljestvici.

Zvuči izlišno pisati četrdeset godina kasnije o pogrešnom shvaćanju centralne poruke albuma i pogotovo njegove naslovne pjesme koja govori o razočaranim veteranima Vijetnamskog rata i o tome kako ne mogu naći posao u zemlji za koju su se borili, a koju je Bruce napisao nadahnut memoarima Rona Kovica prema kojima će uslijediti istoimeni film Olivera Stonea “Born on the 4th of July” iz 1989. s Tomom Cruiseom u naslovnoj ulozi. Ipak, ta je neshvaćenost pjesme nastale na temelju još tmurnije demo snimke “Vietnam” nakon Reaganovog odavanja počasti sveameričkom duhu koji Springsteen utjelovljuje, postala gotovo centralnom temom bilo kakvog razmatranja ovog albuma i njegove ostavštine, kao i upečatljiva figura rokera u bijeloj majici mišićavog gotovo poput akcijskih junaka tog vremena koje su igrali glumci poput Silvestera Stalonea i Arnolda Schwarzeneggera, a na koju se bilo lakše fokusirati nego na neki mračniji kontekst nekih od pjesama koje je pisao i pjevao. Ravno do dna