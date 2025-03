Dva u jednome

Akcijske kamere su se u zadnjih desetak godina rapidno unaprijedile – naizgled preko noći dobili smo mogućnost snimanja iz eksterijera automobila, s prsa snimatelja, pod vodom ili, pak, s upravljača motocikla. Dashcam kamere su nastale više iz potrebe, radi se o nadzornim kamerama za promet iz osobnog automobila. Botslab V9H je kombinacija te dvije kamere, ima nekoliko načina snimanja, od kojih će vam najzanimljiviji biti “Normal video” i “Slow motion video”. Od 4K do 1080p 30FPS (kod usporenih snimki i do 60FPS). Iako je kvaliteta snimki natprosječna, u noćnim uvjetima teže “lovi” automobile iz suprotnog smjera. Cjenovno pristupačna, idealna za one koji ne misle investirati u dvije odvojene stavke, kažu na Bugu.