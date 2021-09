Vikend preporuka

Novi film Terrencea Malicka Song to Song zaronit će u svijet indie glazbe, a radnja prati dva para koji se bore za slavu i bogatstvo. U filmu glume Rooney Mara, Christian Bale, Michael Fassbender i Natalie Portman. Baby Driver je novi film Edgara Wrighta (Shaun of the Dead), u kojem će glumiti Ansel Elgort, Jon Hamm, Jamie Foxx i Kevin Spacey kao šef mafije. Mel Magazine