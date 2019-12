Unesite čaroliju blagdana u dom sa Silber smrekom visine od 120 do 240 cm. Današnja ponuda uključuje božićno drvce – Silber (plava smreka) OPG-a Turković, a preuzimanje bora je u Sopotu, Sloboštini, Središću i Travnom. Klikom na “kupi” birate između Silber (Plava smreka) visine od 120 cm do 170 cm ili Silber (Plava smreka) visine od 170 cm do 240 cm. Borovi su rezani, moguća je nadoplata za drvce u tegli na licu mjesta ovisno o veličini i vrsta drvca. Opširnije na Ponudi dana.