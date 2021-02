Ožujsko na terasi

Ići će se u smjeru lokalnog popuštanja mjera, ovaj puta prije sezone. Ne mogu reći kada, ali to po meni nije pitanje hoćemo li nego kada ćemo odlučiti ići u tom smjeru – najavio je ministar Božinović i rekao naš je cilj spustiti te brojeve toliko da možemo reći da je sve pod kontrolom i da se pripremamo za ono razdoblje godine koje je za hrvatsko gospodarstvo zapravo ključno, a to je turistička sezona. Iva Pem Novosel, epidemiologinja HZJZ-a, objavila je da je u Hrvatsku stiglo cjepivo AstraZenece, 16.800 doza, a da će do kraja mjeseca stići još preko 150 tisuća doza.