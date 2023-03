Princ sevdaha

“Za Zagreb me veže jedno posebno prijateljstvo, neraskidivo, ušuškano i toplo. Svaki put kada dođem u Arheološkom sam i Etnografskom muzeju jer su to mjesta gdje volim vidjeti postavke i inspirirati se. Cvijeće kupim kod Saše Šekoranje, obiđem par divnih antikvarnica i svakako pogledam u kazalištu operu, zadnji put je to bila Madam Butterfly”, rekao je glazbenik prije koncerta. “Ako me pitate što je to na koncertu što se može očekivati… Kako da vam odgovorim na to pitanje? Savršena je to simbioza i emotivna harmonija koja preraste u trans čula i raznolikih zvukova i pripjeva, gdje pjesma preraste pjesmu i postane harmonija božanske ljubavi. Magija se desi, ona se naslućuje, rađa, preoblikuje i stvara tu pred vama. Tome se vraćam”, dodao je Božo Vrećo. Index / Jutarnji