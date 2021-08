Objava bivšeg malezijskog premijera na Twitteru izazvala je zgražanje mnogih medija koji navode kako je Mahathir Mohamad napisao: Muslimani imaju pravo biti bijesni i ubiti milijune Francuza za masakre iz prošlosti… S obzirom na to da ste okrivili sve muslimane i islamsku religiju za ono što je učinila jedna bijesna osoba, muslimani imaju pravo kazniti Francuze. Twitter je ocijenio da njegov post krši pravila o veličanju nasilja, no zaključeno je da je u interesu javnosti da post ostane na mreži, piše Jutarnji. Dolje je dio objave s Twittera koja se proteže u 13 postova. Mahathir Mohamad je danas ponovo reagirao na Twitteru, “zgrožen zbog pokušaja da se krivo prezentira ono što je rekao”.

13. Since you have blamed all Muslims and the Muslims’ religion for what was done by one angry person, the Muslims have a right to punish the French. The boycott cannot compensate the wrongs committed by the French all these years.https://t.co/ysZeXDrQ09

— Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) October 29, 2020