Posadi i ti

Prema Organizaciji Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, 129 milijuna hektara šuma površine gotovo veličine Južne Afrike, zauvijek je izgubljeno od 1990. godine zbog krčenja šuma. “Zemlja je bila bolesna kao i ja, sve je bilo uništeno”, rekao je Salgado 2015. godine za The Guardian. “Moja žena je došla na fantastičnu ideju da ponovno zasadi ovu šumu. A kad smo to počeli raditi, vratili su se svi kukci, ptice i ribe, a zahvaljujući ovom porastu drveća i ja sam se ponovno rodio, to je bio najvažniji trenutak.” Sebastião i Lélia osnovali su Instituto Terra, malu organizaciju koja je od tada posadila 4 milijuna sadnica i vratila šumu iz mrtvih. Novi list