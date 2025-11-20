Krava nosi čip, a šuma lakše diše
Brazilsko označavanje stoke kao nova barijera ilegalnoj sječi Amazone
U brazilskoj državi Pará provodi se sustav označavanja svake krave dvjema ušnim oznakama – serijskim brojem i čipom – kako bi se pratio njezin cijeli životni put. Cilj je spriječiti ilegalno krčenje Amazone, često povezano sa širenjem pašnjaka. Sustav omogućuje usporedbu kretanja stoke sa satelitskim snimkama, uz smanjeni rizik prijevara jer se oznake ne mogu ponovno koristiti. Inicijativu podupiru stočari, država i mesna industrija, a plan je da bude obvezna do 2027. Ako uspije, model bi mogao postati globalni alat za transparentnije i održivije mesne lance. Agroklub