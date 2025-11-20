Krava nosi čip, a šuma lakše diše

Deforestacija najveće svjetske prašume nastavlja se te u odnosu na protekla dva mjeseca ubrzava, piše Index.hr. Iako je brazilski predsjednik Bolsonaro obećao da će do 2030. potpuno stati na kraj deforestaciji, ona trenutno bilježi rekordno širenje, što bi moglo rezultirati klimatskom katastrofom, javlja državni istraživački institut – INPA. U prva četiri mjeseca izgorjelo je svega 1157 km2 površine prašume, što je oko 4% manje nego u istom razdoblju prošle godine, no zabrinjavajući je podatak da je u travnju izgorjelo 43% više površine nego prethodni mjesec. Amazonska prašuma i druge tropske šume upijaju između 90 i 140 milijardi tona ugljika i tako doprinose stabilizaciji svjetske klime, dok su prokrčene šume najveći izvor stakleničkih plinova. Brazil je pod snažnim međunarodnim pritiskom da uništavanju prašume stane na kraj, a američka administracija nudi i financijsku pomoć.