Kako probuditi Picassa u pidžami

Što se događa kada moćna država koristi umjetnost kao propagandu, kako bi odvratila pozornost od svog nemoralnog i nezakonitog ponašanja? Svi koji sudjeluju na natjecanju za pjesmu Eurovizije ove godine trebali bi shvatiti da se to događa. Eurovizija, navode iz Europske unije TV kuća EBU, je ‘nepolitička’ manifestacija. To je nespojivo sa stvarnošću. Izrael je država kojoj je kultura politički instrument, njen premijer Benjamin Netanyahu čestitao je Netti Barzilai, pobjednici prošlogodišnjeg Eurosonga iz Izraela, kao nekome tko je napravila ‘izvanredan posao u vanjskim odnosima’. Tu je i izraelski rat protiv Palestinaca i njihove kulture. Prošle godine su izraelski snajperisti ubili novinare koji su snimali mirne proteste u Gazi. U kolovozu su njihovi avioni F-16 uništili Centar Said al-Mishal u Gazi, mjesto muzike, teatra i plesa… To što je Izrael domaćin Eurosonga je apsurdno – piše i argumentira glazbenik Brian Eno za Guardian, djelomični prijevod ima Al Jazeera.