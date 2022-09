Prošireni vikend u rujnu

Uz jake domaće i regionalne snage na prvom izdanju festivala Brijačnica nastupit će i odličan belgijski bend Black Box Revelation.

Dvodnevni festival Brijačnica na Zagrebački velesajam zadnji vikend siječnja, 29. i 30. donosi Majke, Repetitor, Partibrejkers, Kawasaki 3P, M.O.R.T, The Yellow Buzz i Superoperater!

Petak

Majke

Goran Bare je 9. listopada u rasprodanoj Tvornici proslavio pedeseti rođendan, koncert koji je poslužio kao sjajna uvertira u ono što nas čeka na Brijačnici. Dobar stari žestoki rock and roll.

Iza Bare je duga i turbulentna karijera koja traje više od tri desetljeća tijekom kojih je objavio desetak albuma. Trenutno je u studiju gdje s novom/starom postavom Majki (Kruno Domačinović i Davor Rodik na gitarama, Alen Tibljaš – bubanj, Dan Divjak – klavijature i Berislav Vrabec – bas gitara) završava novi album.

Disciplin A Kitschme

Jedan od najpoznatijih rock sastava na ovim prostorima, legendarna Disciplin A Kitschme djeluje od 1981. godine, a frontmen benda je od samog osnitka Dušan Kojić – “Koja”. Bend koji se u Zagreb rado vraća zasigurno će još jednom oduševiti publiku. Posljednji studijski album “Opet.” objavili su koncem 2015.godine, a zagrebačka publika će imati prilike čuti uživo samo za ovu priliku skladno sastavljenu set listu najlepših hitova Discipline kičme.

Repetitor

Beogradski garažni post punk trojac Repetitor vraća se točno godinu dana nakon njihovog najvećeg zagrebačkog solo koncerta, onog u Velikom pogonu Tvornice Kulture. Milena Milutinović (bubnjevi), Ana-Marija Cupin (bas, vokal) i Boris Vlastelica (gitara, vokal) svoj prepoznatljivi zvuk polako su gradili pod utjecajem žestokog rock’n’rolla, post-punka i svega između, a visoko energične pjesme stvaraju u međuodnosu instrumenata i vokala.

Od osnutka 2005. godine, Repetitor je postao jedan od najprodornijih mladih bendova s Balkana, svoj utjecaj redovito šire na koncertima po cijeloj Europi, te na svim velikim festivalima kao što su Sziget, Exit, SuperUho ili Waves Vienna.

Grupu Superoperater čine Alen Marin (glas), Jura Geci (gitara), Alen Tibljaš (bubnjevi) i Vanja Marin (bas). U ovoj postavi čine novitet na domaćoj sceni, ali pojedinačno iza sebe imaju više desetljeća bavljenja glazbom u bendovima Kojoti, Laufer, Voodoo Lizards, Majke, PipsChips & VideoClips, ElektroBuda i mnogim drugim. Nakon radijske premijere singla “Možeš i ti vikati” u proljeće ove godine, besplatnog downloada singla (skinutog više tisuća puta) te odličnog plasmana na domaćim top ljestvicama grupa je nedavno predstavila album “Powebi me”.

Subota

Partibrejkers – o jednom od najdugvječnijih rock bendova s ovih prostora možda je najbolje rekao njegov frontmen Zoran Kostić Cane: “Bilo je teško i zanimljivo. Raslo se i zaljubljivalo, i rađala su se djeca. Putovalo se i družilo, našli smo Boga, jedna sveukupnost. Muzika je najljepša stvar na svijetu koja te prikazuje u boljem svijetlu nego što jesi… Koliki je trud uložen u sve to, koliko se i dan danas ulaže truda, kako je to u stvari jedna uzaludna misija! Što više razmišljam o tome, sve mi je lošije, a u stvari najvažnija je muzika i pjesme koje su ostale koje znače ljudima”.

Black Box Revelation

Sjajni garage rockeri su “pojačanje” festivala koji će zasigurno oduševiti ljubitelje žešćeg zvuka te fanove Triggerfingera, koji su i sami predložili ove belgijske rock ikone.

Black Box Revelation su tijekom karijere objavili tri studijska albuma – Set Your Head on Fire (2007), Silver Threats (2010) i My Perception (2011). Osvojili su radijske top liste brojnim singlovima, njihove albume su objavili u više od 20 zemalja te su postigli i platinastu nakladu.

Album “My Perception” bend je objavio 2011. godine, a snimao ga je Alain Johannes (Queens of the Stone Age, Cris Cornell, Them Crooked Vultures) u svom studiju u Los Angelesu. Najnovije izdanje “Highway Cruiser” objavili su u listopadu ove godine, a zagrebačka publika moći će čuti i njihove najnovije pjesme.

Bend je posljednjih nekoliko godina vrlo koncertno aktivan, a pozornicu su dijelili s najboljim svjetskim imenima poput Iggyja Popa, Jane’s Addiction, Meat Puppets, Beady Eye, The Eagles of Death Metal, The Raveonettes, dEUS i mnogim drugima.

Kawasaki 3P

Miljenici domaće publike nakon Pozitivnog koncerta vraćaju se na zagrebačku pozornicu u sklopu Brijačnice. Dobitnici nekoliko Porina ove su godine objavili novi studijski album “Goli zbog pasa” te su još jednom dokazali da se još nisu umorili od stvaranja novih hitova. Kawasaki 3p će na Velesajmu odsvirati presjek svoje bogate karijere.

M.O.R.T.

Punk – blues band iz Sinja jedan je od najperspektivnijih i najaktivnijih aktualnim imena gomaće glazbe. Bend koji je osvojio nagradu RockOff te je bio nominiran za nagradu Porin vraća se pred zagrebačku publiku u naponu snage. Nakon albuma “Odjel za žešće”, koji je domaća kritika ocijenila jednim od najboljih albuma 2014. Godine, dečki rade na novim stvarima koje će zagrebačka publika imati prilike čuti upravo na festivalu Brijačnica.

Yellow Buzz

Dvočlani bend iz Zagreba nastao je 2014. godine nakon duge suradnje članova. Adam Lončar i Bruno Bolfan surađuju već dugi niz godina, a novim projektom donose osvježenje na domaću rock scenu. Pripremaju se snimiti i EP, a kako zvuče uživo možete provjeriti na Zagrebačkom velesajmu.

Ulaznice:

Cijena ulaznice je 70 kn, odnosno 90kn na dan koncerta. Festivalska cijena ulaznica je 120kn.

Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Aquarius CD shop, Varšavska 1

Dirty Old Shop, Tratinska 18

Prodajna mjesta www.entrio.hr i www.eventim.hr.