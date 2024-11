Prije točno 25 godina svijet je šokirala vijest o prvom kloniranom odraslom sisavcu. DW piše o ostavštini najpoznatije ovce: Strahovanja da će ovo otkriće potaknuti masovno kloniranje ljudi se nisu obistinila. No to ne znači da se kloniranje ne provodi. Posebno u komercijalnom sektoru kod životinja sa specijalnim odlikama poput trkaćih konja. Neki žele klonirati voljenog psa i za to su spremni potrošiti i do 50.000 dolara. Znanstveno (i komercijalno) gledano je od kloniranja zanimljivija metoda molekularnih škara kojom je moguće promijeniti stanični gen i tako povećati otpornost prema nekim bolestima.