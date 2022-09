Danke, Deutschland

Prije 300 godina, 12. kolovoza 1712. godine, njemački knez izbornik Georg Ludwig od Hannovera proglašen je u odsustvu engleskim kraljem: dobio je ime George I. Njegovi britanski podanici u početku nisu bili oduševljeni. Tek dvije godine nakon proglašenja, kralj stupa na englesko tlo i u listopadu 1714. je okrunjen. Unaokolo se pojavljuje s dvije ljubavnice, jedva da govori engleski i nema baš neke manire. Navodno je (upravo zbog njega) postojala uputa u jednom protokolu “da ne bi trebalo sluge gađati komadima pečenja”. Ipak, Britanci su uskoro primijetili da George I. uspješno vlada. Ugušio je dva škotska ustanka, uveo dvostranački sustav koji funkcionira i danas, izgradio dobru ratnu mornaricu i proširio britanski imperij. Njegov sin George II. Britancima je ostavio nacionalnu himnu „God Save The King”/„God Save The Queen”. A njegov sin George III. bio je prvi kralj njemačkog podrijetla koji je rođen u Engleskoj i kojemu je materinji jezik bio engleski. Bolovao je od poremećaja metabolizma koji je doveo do teških psihičkih smetnji pa je dobio nadimak “Ludi”. Deutsche Welle