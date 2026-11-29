

Britanski poljoprivrednik Will pretvorio je preuređeni kombajn imena “Kaleb” u neobičan turistički smještaj na svom imanju u engleskoj grofoviji Lincolnshire. Smješten uz jezero Ingleborough, objekt prima do četiri gosta u dvije spavaće sobe te nudi grijanje, televizor i sanitarni čvor, dok se kuhinja nalazi u obližnjoj prikolici za žitarice. Posjetiteljima su na raspolaganju roštilj, ognjište i čamci, a uz nadoplatu su dobrodošli i kućni ljubimci. Ponuda je namijenjena ljubiteljima ruralnog turizma koji traže miran odmor u prirodi, daleko od gradske gužve. Agroklub