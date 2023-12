Oni bi samo novce, nek se netko drugi brine za ovce

Zbog svog interesa za zarađivanjem novca, Dickinson je gostujući u jednoj radijskoj emisiji ustvrdio da korporacije promoviraju velike headlinere, ali ne dovode bendove koji imaju priču kako bi u budućnosti okupili bazu obožavatelja, tj. stvorili dovoljno veliku predanost publike da ih podigne na višu razinu popularnosti. Headliner postaneš tako što odradiš hrpu koncerata na hrpi mjesta, a obožavatelji i ljudi te prate i naizgled odjednom si u Wembley Areni, napominje Dickinson, prisjetivši se uspona Iron Maidena, rekavši da su počinjali kao predgrupa i posebni gosti na nastupima u Chicagu, New York i drugim gradovima kako bi im se ime potom spominjalo u mreži promotora. Ti bi promotori, rekao je, na kraju “izgradili” bendove dok ovi ne bi bili u stanju biti glavni u gradu. To je nekad bila praksa. Ravno do dna