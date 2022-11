Zelene reklame

Tvrtke koje stvaraju održivije proizvode i prakse smanjit će naš ugljični otisak. One zaista mogu oblikovati šire društvene narative koji nas potiču da promijenimo svoje ponašanje. Marketinški stručnjaci obično su autori tih narativa. Zadnjih je godina naglasak na ekologiji i klimatskim promjenama sve veći i od svih aktera se zapravo očekuje senzibilitet za tu temu koji ne ide u smjeru pričanja, već djelovanja. Dva lica medalje marketinške industrije jesu to da ljudima već lagano ide na živce da samo slušaju priče, ali s druge strane, ako uz priču ponudite i stvarne korake koje poduzimate jer istinski u to vjerujete i želite budućim generacijama ostaviti bolji svijet, tada se taj glas daleko čuje. Pričati o ekologiji bez stvarne podloge i primjera u vlastitom poslovanju, bilo kroz projekte, vlastite akcije i način rada ili oboje je neprihvatljivo, a ekološki osviješteno društvo te greške sve teže prašta. Davor Bruketa, Green.



