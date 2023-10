Pogled odostraga

Dok dlake imaju smisla na većini dijelova tijela, znanstvenicima i dalje nije skroz jasno čemu one služe na guzi. Jedna od glavnih teorija jest ta da nema evolucijskog razloga da ona tamo ne bude. Drugo moguće objašnjenje je to da su one pomagale pojačavati tjelesne mirise, što je u evolucijskoj prošlosti bio važan segment komunikacije, posebno kod parenja. Treća teorija nalaže da dlake pomažu kod smanjenja trljanja i trenja, pri čemu ublažava moguće iritacije na koži. IFL Science