Najbogatiji čovjek na svijetu sutra leti u svemir. Sa njim idu 82-godišnjakinja i tinejdžer (Novi list)

CNN analizira: Boris Johnson se kocka na veliko ukidanjem lockdowna. Čak i on kaže da bi to moglo dovesti do još više umrlih od Covida (prijevod Index)

(Naš scenarij?) U Španjolskoj zbog naglog pada broja rezervacija dio zemlje vraća policijski sat (Index)

Koronavirus.hr

Vedrana Rudan je sve luđa pa ako nemate ništa pametnije – sad se već treći put kao razvodi