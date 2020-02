Krajem prošle godine država je platila 2,5 milijardi kuna za jamstva za kredite Uljaniku, ove će godine jamstva koštati dodatnih milijardu do 1,7 milijardi kuna, a za troškove restrukturiranja Uljanika u idućih pet do sedam godina još 1,5 do dvije milijarde kuna (Jutarnji). Neslužbeno se doznaje da su se za strateško partnerstvo javili australska Scenic grupa, Pomorski institut iz Splita te Brodosplit u suradnji s talijanskim Fincantierijem (HRT). Istarski župan Valter Flego rekao je sinoć u Otvorenom “radnici odlaze, uskoro nećemo imati što restrukturirati”.