Putin prijeti Zapadu, Ukrajina: Azovstalj je pretrpio najjači udar dosad (N1)

Rat u Ukrajini prokomentirao je i jedan od najpoznatijih filozofa današnjice, Slavoj Žižek u tekstu za Project Syndicate: Fragilnost prilika ne proizlazi samo iz sukobljenih ekonomskih interesa, već i iz suprotstavljenih tumačenja stvarnosti, pri čemu puko utvrđivanje činjenica nije dovoljno. Dokazivanje neistinitosti ruskih tvrdnji promašuje poantu koju je iznio Aleksandar Dugin, Putinov dvorski filozof: ‘U postmoderno doba svaka takozvana istina je stvar uvjerenja. Dakle, mi vjerujemo u ono što radimo, vjerujemo u ono što govorimo. I to je jedini način da se definira istina. Mi imamo našu posebnu rusku istinu koju vi morate prihvatiti.’ S obzirom na takve okolnosti, zapadni dužnosnici trebaju prestati predlagati sastanak Zelenskog s Putinom radi pregovora o mirovnom rješenju. To je beznadežan poduhvat. Svake eventualne pregovore morat će voditi birokrati niže razine. Putin i njegov najuži krug su kriminalci koji se moraju ignorirati koliko god je to moguće. Konačno, značajan dio ruskog stanovništva to svakako zna… Korumpirani policajci u bivšoj Jugoslaviji bili su tema brojnih viceva. U jednom od njih, policajac se neočekivano vraća kući, sumnja da se ženin ljubavnik krije ispod kreveta i saginje se da provjeri. Zatim se uspravlja, gura svežanj novčanica u džep i kaže: ‘Sve je u redu, nema nikoga!’. U izvjesnom smislu, svi smo mi taj policajac koji prihvaća poniženje u zamjenu za neku dobit. U Rusiji, napaćeno stanovništvo kompenzirano je jeftinim patriotskim ponosom. A mi na zapadu prepuštamo tržištu da diktira domet naše posvećenosti ljudskim pravima u Ukrajini i ostatku svijeta – piše Slavoj Žižek za Project Syndicate, djelomični prijevod donosi Slobodna.