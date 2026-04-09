Danas (15:00)
- Krhko dvotjedno primirje između SAD-a i Irana ugroženo je nakon što je što je Izrael pokrenuo snažno bombardiranje Libanona. Prema libanonskoj Civilnoj zaštiti, u izraelskom bombardiranju poginule najmanje 254 osobe (Index)
- USKOK razotkrio veliku muljažu: 20 ljudi izvuklo čak 16 milijuna eura, radi se o neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama te pranju novca (tportal)
- EU od 10. travnja u potpunosti uvodi novi Sustav ulaska/izlaska (EES), čime završava razdoblje postupne prilagodbe i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora. Za putnike to znači ukidanje pečatiranja putovnica državljana trećih zemalja (Poslovni)
- Počelo uklanjanje dijela katova zgrade Vjesnika (N1)
- Tomašević obećao pomoć za uništene grobove na Mirogoju: 50 posto u odnosu na štetu i u maksimalnom iznosu od tri tisuće eura (Poslovni)
- Primirje donijelo drugi najviši skok hrvatskih dionica ove godine (Lider)