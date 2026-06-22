Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Europu zahvatio toplinski val: Do 44°C diljem kontinenta, Francuska broji utopljenike (N1)
  • Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka (tportal)
  • Sve više ljudi vraća se u Hrvatsku. Ekonomist: Situacija je danas neusporedivo bolja (Index)
  • Doživotni zatvor: usvajanje najdugotrajnije zatvorske kazne u Hrvatskoj bez temeljne rasprave stručnjaka otkriva slabu pripremu takve krupne zakonske izmjene, ali i zaobilaženje nekih boljih politika (DW)
  • Sve je više žena na čelu visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (Nacional)
  • Završetak rušenja Vjesnikovog nebodera očekuje se idućih tjedana, danas bageri “grickali” šesti kat (Jutarnji, HRT)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Nakon najnovijih ukrajinskih napada društvenim mrežama se šire snimke golemih redova automobila koji pokušavaju napustiti Krim (Index)
  • Milanović: Da su ustaše imali malo više razuma, Srbi se ne bi digli na ustanak (tportal)
  • Norveška gotovo potpuno zabranjuje umjetnu inteligenciju u osnovnim školama (Bug)
  • UEFA potvrdila da nema planove uvesti obvezne pauze za osvježenje na utakmicama Europskog prvenstva 2028. godine (Sport klub)
  • Večeras počinje 18. INmusic festival (HRT)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Masovni ukrajinski napad dronovima, Krim pod teškom opsadom, tamošnjim benzinskim crpkama naređeno da ne toče gorivo civilima (Jutarnji)
  • SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana (tportal)
  • Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe – 1941. u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe (HRT)
  • SP: Egipat preokretom pobijedio Novi Zeland 3:1 (Index), Zelenortski Otoci i Urugvaj odigrali 2:2 (Index), Španjolska dobila Saudijsku Arabiju 4:0 (Index), Belgija i Iran bez golova (Sportske), Japan nadigrao Tunis 4:0 i upisao prvu pobjedu na SP-u (HRT)
  • Toplinski val trajat će oko tjedan dana, mogući pljuskovi s grmljavinom (Index)
Danas (00:00)

Brze i kratke

  • 47 tona otpada s azbestom iz Vjesnika zauvijek je zbrinuto, nalazi se na posebnoj plohi deponija u Virovitici (Jutarnji)
  • Luka Modrić protiv Paname ulazi u povijest, upisat će 200. nastup u dresu Vatrenih te tako postati tek četvrti nogometaš u “klubu 200” – ispred njega su Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa i Leo Messi (HRT)
  • U Philadelphiji je za ponedjeljak izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja utakmica drugog kola skupine I između Francuske i Iraka (Sport klub)
  • Toplinski val u Hrvatskoj: Objavljene preporuke za zaštitu od vrućina (N1)
  • Bjelovar se vratio u prošlost, točnije u 18. stoljeće. Ove godine jubilarnom, tridesetom Terezijanom, turističko-zabavnom manifestacijom posvećenom utemeljiteljici grada, austrougarskoj carici Mariji Tereziji, Bjelovar obilježava 270 godina od osnutka (HRT)
Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • Rat protiv Irana trajao je nešto više od 15 tjedana, u Iranu je život izgubilo oko 3500 ljudi, SAD je izgubio trinaest vojnika. Američke porezne obveznike ovaj je sukob stajao najmanje 132 milijarde dolara (Jutarnji)
  • Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak mogao bi podnijeti ostavku i odrediti vremenski okvir za svoj odlazak s dužnosti, poljuljana mu je pozicija nakon što je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu (tportal)
  • Badel nema novca za kupnju Jamnice. Što se onda krije iza tog posla? Bez nekog jakog partnera “iz sjene” teško će biti izvesti ovakav pohtvat (Danica)
  • Na hrvatskim cestama vozi oko dva milijuna vozila, no tek njih oko 10 tisuća potpuno je električno, problem za turiste je i nedovoljan broj punionica na Jadranu (Poslovni)
  • HDZ-ovac Franjo Arapović: Prvi put kad Pavlek nije dao keš, netko je nazvao policiju, on sam nije toliko pametan da ukrade 30 milijuna eura (Index)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Šimunić objavio nove račune: Hokejski savez jednoj tvrtki dao više od 620.000 eura (Index)
  • SP: Japan je pobijedio Tunis 4:0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti SP-a (Index), Njemačka u nadoknadi do pobjede protiv Obale Bjelokosti 2:1  i prvog mjesta u skupini E (HRT), remi Ekvadora i Curaçaa bez pogodaka će se godinama pamtiti, postavili rekord u broju udaraca u okvir gola bez zgoditka (tportal), Hrvatska protiv Paname igra na najmanjem stadionu na Svjetskom prvenstvu, u Torontu (Index), Index donosi pregled današnjeg dana
  • Obnova Sabora će kasniti (N1)
  • Oko 51.000 građana obrazovalo se uz vaučere, 84 posto nezaposlenih našlo posao (HRT)
  • I prvi dan ljeta većinom sunčan i vruć, ali popodne nestabilan (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Zelenski zaprijetio Lukašenku: “Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati” (Index)
  • Đikić: Zašto je Andrej Plenković odjednom došao na ideju o povećanju broja saborskih zastupnika koje biraju hrvatski državljani u BiH i iseljeništvu? Smisao je primarno propagandni u dva smjera: s jedne strane, signaliziranje vlastite domoljubne brige za Hrvate izvan Hrvatske; s druge, optuživanje lijeve opozicije za nedovoljnu razinu hrvatstva (Novosti)
  • Koordinator Udruge Franak Goran Aleksić: Odluka Vrhovnog diskriminira, past će na Ustavnom sudu (HRT)
  • Prometni stručnjaci imaju 38 prijedloga za ubrzavanje javnog prijevoza: uvođenjem novih žutih traka na ključnim koridorima poput Mosta slobode, ukidanjem prava vožnje taksistima na kritičnim dionicama te zabranom određenih skretanja automobilima na najgušćim raskrižjima… (Jutarnji)
  • Novi dokumentarac o Michaelu Jacksonu: Gadljivo, ali gledljivo, kaže Zrinka Pavlić za tportal
Prekjučer (18:00)

Brze i kratke

  • NATO procjenjuje da je Rusija u ratu protiv Ukrajine do sada izgubila više od 1.4 milijuna vojnika (Index)
  • Hrvatska po rastu plaća na trećem mjestu među državama članicama EU (Nacional)
  • Naprasno smijenjen šef financija HOO-a, navodni razlog bile su optužbe za suradnju s novinarom 24sata Ivanom Pandžićem (Index)
  • Prodaja nekretnina u Dubaiju strmoglavila se, prodaju se uz popuste od 20 do 25 posto (Index)
  • Započeo Zagreb Classic 2026. na Tomislavcu (Index)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Rockefeller je bio ‘mala beba’: Muskovo bogatstvo dosegnulo je 3 posto američkog BDP-a (Poslovni)
  • Fortune: Infobip među 25 najinovativnijih kompanija u Europi (Debug)
  • Za Maroko je SP 2030. daleko više od sportskog događaja. Kraljevstvo ulaže milijarde u infrastrukturu i prestižne projekte. No uz ponos i oduševljenje rastu i sumnje te društveni sukobi (DW)
  • Osuđeni roditelji koji su u dvorištu kuće kod Novog Marofa zakopali tijela svoje dvije bebe, dobili 17 godina zatvora (N1)
  • SP: Amerikanci su druga momčad koja je osigurala drugi krug na Svjetskom prvenstvu, dobili Australiju 2:0 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Sportske), Turska s igračem više ispala, izgubili od Paragvaja 2:0 (HRT)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Macron ostvario je neočekivanu diplomatsku pobjedu osiguravši potporu američkog kolege Donalda Trumpa Ukrajini u zajedničkoj deklaraciji skupine G7, kojom su članice obećale povećati vojnu potporu Kijevu i pojačati sankcije protiv Moskve (Jutarnji)
  • HNB blago snizila prognozu rasta BDP-a te malo podigla projekciju rasta inflacije za 2027. i 2028. (Poslovni)
  • Veliko preuzimanje na sjeveru Hrvatske: Česi za 50 milijuna eura kupuju poznati trgovački centar Lumini kod Varaždina (Večernji)
  • Njemački list: Veteran svjetskog nogometa Luka Modrić sa 40 godina nastupa na svom petom Svjetskom prvenstvu u dresu Hrvatske, no često se nalazi u sjeni globalnih zvijezda Lionela Messija i Cristiana Ronalda (DW)
  • Kineski tehnološki startup DeepSeek dosegnuo je valuaciju veću od 50 milijardi dolara nakon prve runde financiranja, čime je potvrdio status vodećeg kineskog igrača na tržištu umjetne inteligencije (Bug)
  • Sinagogu u Koprivnici, jednu od rijetkih sačuvanih nakon Drugog svjetskog rata, obnovili i prenamijenili u kulturni centar (Klikaj, Danica)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina i Moldavija otvorile pregovore s EU. Orbán ih više ne može blokirati (Index)
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  • Šefovi vodećih svjetskih kompanija za razvoj umjetne inteligencije stigli su na summit skupine G7 s jasnim i nimalo umirujućim zahtjevom za svjetske lidere: morate hitno pronaći način kako upravljati umjetnom inteligencijom (Index)
  • Novotny: Cijena za start taksija u Zagrebu 2000. je bila 3,33 eura, a lani do 2,50 eura (N1)
  • U poslovno-stambenoj zgradi koja je nedavno završena pored zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti na Središću, stanove koji su bili visoke cjenovne kategorije kupilo je i nekoliko poznatih Hrvata, među njima košarkaš Bojan Bogdanović (Jutarnji)
  • SP: Meksiko dobio Južnu Koreju 1:0 i izborio nokaut fazu (Index), težak poraz BiH od Švicarske 1:4 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Index), ČEška – JAR 1:1 (Index)