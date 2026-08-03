Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Na A1 jutros kolona od 25 kilometara (Index), voditelj naplatne na Lučkom: Vrhunac je turističke sezone, na razini cijele godine naplaćeno je 45 milijuna vozila, odnosno milijun i 600 tisuća vozila više nego lani… na put je najbolje krenuti između utorka i četvrtka (RTL, tportal)
  • Toplinski val koji posljednjih dana zahvaća Hrvatsku danas će biti slabiji, no sutra se vraća, temperature do 37, negdje i do 39 Celzija (HRT)
  • Nezdrava hrana: Na kulen, pršut i grickalice stižu oznake kao na cigaretama? Novi prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda (HRT, tportal)
  • ‘Spider-Man: Brand New Day’ ulazi u povijest s drugim najvećim otvaranjem svih vremena (Ravno do dna)
  • Na 24. Liburnia Film Festivalu 21 film, među kojima je 10 premijera, počinje 25. kolovoza (HRT)

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Na graničnim prijelazima za Crnu Goru čeka se više od 10 sati, cijele Konavle su blokirane, a postoji mogućnost da cijela dubrovačka rivijera doživi prometni kolaps (Slobodna Dalmacija), aktiviran stožer civilne zaštite (HRT)
  • Ekstremna suša i nagli pad vodostaja prisilili su rumunjske vlasti na izvanredne mjere kako bi spriječile ozbiljne posljedice za energetski sustav zemlje, miniraju stijenu i potapaju teglenice kako bi spasili nuklearku (tportal)
  • Na prodaju Slivniško jezero u Sloveniji: Cijena gotovo 6,3 milijuna eura (tportal)
  • Otac u Začretju jučer ubio djecu i sebe? Policija: Zapaljeno je nekoliko prostorija… susjedi čuli nekoliko pucnjeva, otac je navodno noć prije na društvenim mrežama ostavio poruku iz koje se može naslutiti da se planira osvetiti supruzi (RTL, Index)
  • HNL: Varaždin pobijedio Hajduk 2:1 (tportal)
  • Stara škola u Podstrani renovirana i pretvorena u vilu s bazenom (Journal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump otkazao planirane napade na Iran, tvrdi da je postignut diplomatski napredak (Jutarnji)
  • Kolone na jugu Hrvatske prijepodne duže od 20km, mještani putnike puštaju u svoje domove (Index), u Konavlima zbog prometnog kolapsa aktivirana Civilna zaštita: Situacija je neizdrživa (tportal)
  • Rizik od šumskih požara u južnoj Europi udvostručio se od 1981. (HRT)
  • Dizalo se može ugraditi prilično bezbolno, ali potrebna je volja, kao i informiranost suvlasnika (Zgradonačelnik)
  • Šef HTZ-a: U Hrvatskoj dnevno imamo milijun i 80 tisuća gostiju, najposjećeniji Rovinj, Poreč, Umag i Medulin u Istri te Dubrovnik, Split i Zadar u Dalmaciji (RTL Danas, tportal)
  • Winamp se vraća – kultni player stiže 2027. (Muzika)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Magyar: Moguća obustava rada nuklearne elektrane Paks zbog niskog Dunava (Jutarnji)
  • Umro američki glumac Vincent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea “Big Pussyja” Bonpensiera iz “Sopranosa” (Jutarnji)
  • 16 filmova u borbi za Plave palme Vrboska Film Festivala (HRT)
  • HNL: Osijek dobio Goricu 0:2 (Index), Lokomotiva pobijedila Istru 2:3 u ludoj utakmici na otvaranju sezone (Index), danas igraju Hajduk i Varaždin te Rudeš i Rijeka
  • Danas temperature od 33 do 39 stupnjeva, vrućine se nastavljaju i idući tjedan (tportal)
  • Čak 13 godina u Mađarskoj tražio ukradeni auto, a onda se Dunav povukao i otkrio tajnu: pronađen u rijeci nedaleko njegove kuće (Jutarnji)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina je napala i jedan iranski brod na Kaspijskom jezeru koji je navodno vozio oružje Rusiji. Teheran prijeti odmazdom, makar očito ni Kijev ni Iran ne teže otvaranju druge bojišnice (DW)
  • Korisnicima Revoluta stiže besplatna osnovna pretplata na ChatGPT, trajanje besplatnog pristupa ovisi o razini pretplate (Bug)
  • Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, radi se o ocu i dvoje djece, supruga je bila na poslu (Zagorje.com, Jutarnji)
  • Napušteni dio rakete tvrtke SpaceX nekontrolirano juri prema Mjesecu i idućeg tjedna udarit će u njegovu površinu. Znanstvenici procjenjuju da će udar osloboditi energiju koja odgovara eksploziji tri tone TNT-a. Sudar će stvoriti novi krater (Index)
  • Prema statističkom modelu Football Meets Data, Dinamo ima čak 85 posto izgleda za prolazak u play-off Lige prvaka, dobro stoji i Hajduk u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, statističari vjeruju i u prolaz Rijeke (tportal)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Završena kriza u Ceuti? “Svi migranti vratili su se u Maroko. Nijedna osoba nije prešla na kopno EU-a” (N1)
  • Požar u katedrali na Crvenom trgu u Moskvi (Index)
  • Agencija Fitch potvrdila je u petak rejting Hrvatske “A-“, uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo, ranjivo na šokove, te “nagriženu” cjenovnu konkurentnost (Index)
  • Infantino priznao poraz. Odustao je od projekta “FIFA Forward Enterprise”, kroz koji je htio prodati manjinski udio Svjetskog prvenstva kroz dionice privatnim ulagačima (Index)
  • Počeo HNL: Dinamo dobio Slaven s 2:0, oba pogotka zabio Beljo (Index), HR transferi: Dalić pred važnom odlukom. Bira između tri reprezentacije – UAE, Saudijska Arabija i Južna Koreja (Index)
  • Počinje turnir Indexa za najvećeg glumca – prvi meč i prva teška odluka: Ed Harris vs. Anthony Hopkins
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Većina migranata natrag u Maroku, 61 mrtvih. Eskaliralo između Španjolske i Italije (Index)
  • Eksplozije odjekivale Kijevom, dim prekrio nebo. Devet mrtvih i 27 ranjenih (Index)
  • Sezona ipak nije loša: rast cijena usporava, troši se na smještaj i ugostiteljstvo, domaće usluge cvatu, no manje se troši u trgovinama (Jutarnji)
  • Sjeverna Koreja: NATO-ov plan za gorivo pokazuje da se savez priprema za rat (Index)
  • Reuters o vatrogascima: Požari u Španjolskoj i Francuskoj otkrili su slabosti sustava, vatrogasci su preopterećeni (Index)
  • Građani koji imaju osobne iskaznice s trajnim rokom važenja, koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, moraju ih zamijeniti do ponedjeljka 3. kolovoza (tportal)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Znanstvenici: Klimatska kriza isušuje Europu, rekordni toplinski valovi uzrokuju snažno isparavanje vode iz rijeka, jezera, tla i biljaka, piše The Guardian. (Index)
  • Kanada je legalizirala kanabis. Sad ga bande masovno šalju u Europu (Index)
  • In memoriam: Glen Hansard (1970. – 2026.): Kad uvijek mislimo da imamo vremena – mnogi pamte njegov nastup u Lisinskom prije deset godina, a ostaje samo žal za propuštenim prilikama za koncertima (Ravno do dna)
  • Željko Kerum pušten na slobodu, njegovom nećaku određen istražni zatvor (Index)
  • Kreće SHNL: Dinamo je apsolutni favorit za naslov, Hajduk dolazi, a kandidati za ispadanje?  Istra, Osijek i Rudeš u borbi za ostanak, smatraju u podcastu na Sportskim novostima
  • Tony Iommi iz Black Sabbatha singlom “World Alone” najavio prvi album nakon 20+ godina (Muzika)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Tisuće migranata okupile su se tijekom noći na petak u marokanskom gradu Fnidequ u pokušaju ulaska u Ceutu, španjolsku enklavu na sjeveru Afrike, pokušavaju ući u EU, svladali su policiju, poslana im i vojska, ima i mrtvih (Jutarnji, Index)
  • Drava kod Osijeka pala na novi povijesni minimum. Pogledajte je iz zraka (Index)
  • Beretta će proizvoditi streljivo u Hrvatskoj, nova tvornica u Obrovcu: ‘Takva tvornica je nužna, to nismo imali ni u Jugoslaviji’ (tportal)
  • Prolaskom Thuna hrvatski prvak već je osigurao nastup u europskoj jeseni i zajamčio najmanje 3,695 milijuna eura prihoda od UEFA-inih nagrada (Sport klub)
  • Končar u prvom polugodištu ugovorio nove poslove vrijedne preko milijardu eura, ostvareni profit među najvišima u povijesti (Poslovni, Jutarnji)
Petak (11:00)

Brze i kratke

  • Trump objavio veliku prekretnicu: “Hamas pristao razoružati Gazu” (N1)
  • Velik napad dronovima na Rusiju. Pogođene rafinerije i “ruski Amazon” (Index)
  • Ravnatelj ZOO-a nakon kritika: ‘Napad lava je vidjelo 50-ak ljudi, naš tim je reagirao u dvije minute’, objavljena snimka za koju se vjeruje da prikazuje posljednje minute lavice… djeluje kao igra (Net)
  • Toplinski val u tijeku, ali koji ćemo malo lakše podnositi jer nema izraženih sparina (RTL, tportal)
  • Hajduk izgubio od Pafosa 4:0 (Index), Varaždin od češkog Jabloneca 2:0 i ispao iz Europe (Index), Rijeka prošla dalje pobjedom protiv Derry Cityja 0:1 (Novi list), sva tri hrvatska kluba koji su prošli dalje čekaju baltički izazovi: Dinamo i Hajduk igraju protiv dva Žalgirisa iz raličitih gradova (a ne kako piše Jutarnji, Žalgiris nije grad (objasnili na Indexu)), oba putuju u Litvu, a Rijeka igra protiv Finaca
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Analitičar Ogorec: Sada se vodi odlučujuća bitka za prostor Donbasa, u slučaju ruskog poraza, Putina bi mogli smijeniti oni koji su ga i doveli na vlast (Jutarnji)
  • Kerum nakon pretresa kuće odveden s lisicama na rukama, pitanje je kako će se Kerumovo uhićenje odraziti na stabilnost većine u Gradskom vijeću Splita (Telegram, Index, tportal), državni inspektorat 2019. godine utvrđuje da je Kerum ilegalno gradio, bez dozvole i izvan građevinskog područja. Naredio je rušenje Pršuta, no Kerum je nastavio s bespravnom gradnjom, a na spornoj parceli niknuli su bazen, strojarnica, kapelica i druge građevine (Telegram)
  • Poljak koji je oskvrnuo Gospin kip u Međugorju: ‘Htio sam pokazati da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina’ (Telegram)
  • Kazahstan dobio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka, odredili su mu pritvor od godinu dana (Nacional)
  • UGP ne odustaje od prosvjeda najesen: odluke o povećanju poreza ne mogu donositi bez ozbiljnih analiza i jasnih odgovora kako država troši novac (Nacional)
  • Počinje HNL: Dinamo sutra ugošćuje Slaven Belupo (tportal)