Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Izvori o postupanju SOA-e u Lici: “Nakon desetog kamiona moraš obavijestiti vrh” (Index)
  • OpenAI priznao da su njegovi AI agenti hakirali vladine stranice (Index)
  • Bakar priprema jednu od najvećih sportskih investicija u regiji: Na Kukuljanovu dvorana, bazeni i wellness (Novi list)
  • Testirano 127 plaža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sve su za kupanje, velika većina izvrsne kakvoće, tek u Orebiću zadovoljavajuće (tportal)
  • Online rezervacije kratkoročnog smještaja u EU-u porasle 5,3 posto (Mreža)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina: Uništili smo preko pola ruskih kapaciteta za preradu nafte (Index)
  • Vlada objavila nove cijene: benzin i dizel bit će jeftiniji za dva centa po litri, dok cijena plavog dizela pada za četiri centa (tportal)
  • Hrvatska će u utorak i srijedu u Splitu biti domaćin samita neformalne grupe devet mediteranskih zemalja, poznatije kao MED9, stižu Macron, von der Leyen, Meloni, Sanchez i drugi. Zbog njihova dolaska Split će na dva dana postati prava utvrda, najštićeniji grad u Europi (Slobodna, N1)
  • Opći izbori u BiH: Jačanje etnonacionalne politike – očekuje se nastavak političkih blokada i težak proces formiranja vlasti (DW)
  • Sportske novosti pišu da bi Slaven Bilić, u slučaju još jednog debakla, mogao sam podnijeti ostavku. Pritom naglašavaju da to nije izbornikova izjava, nego informacija iz tabora reprezentacije koji znaju njegov karakter (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Kuga u Sibiru izmiče kontroli. Bolest ušla u bolnice, FSB prati kola hitne (Index)
  • Brexit ponovno pod povećalom – hoće li Velika Britanija natrag u EU? Britanski premijer Andy Burnham poručio je da je Brexit “donio više štete nego koristi” te da se s tim slaže oko 60 posto građana (HRT)
  • Svjetski dan životinja: Hrvatska među zemljama s najvećom bioraznolikošću (HRT)
  • Euroviziju i dalje zbog Izraela bojkotiraju neke zemlje, no natjecanje se svejedno širi: pridružuje se Kanada, a svoju inačicu Eurosonga dobiva i Azija (DW)
  • Oktoberfest završio rekordnim brojem posjetitelja (Poslovni)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Kijev postao prva crta bojišta, u manje od tjedan dana poginulo 16 civila, a stotine ranjeno (Index)
  • Dio Amerikanaca, pod utjecajem iskrivljene slike s društvenih mreža, danas zamišlja Europu kao kontinent kojim dominira islam (Jutarnji)
  • Mobitel za volanom opasniji je nego što pokazuju službene statistike – stvarni broj nesreća je višestruko veći (Nacional)
  • Slaven Bilić jutro nakon debakla protiv Engleske: “Ovaj poraz je neobranjiv. Ali vjerujem da možemo doći tamo gdje želimo” (N1)
  • Dinamovci pozirali s napuštenim psima iz skloništa Dumovec. Povodom Dana zaštite životinja klub je predstavio 11 pasa koji već dugo čekaju da ih netko udomi (Index)
  • Sedma Nagrada Dokumetar pripala filmu ‘Mirotvorac’ Ivana Ramljaka (Ravno do dna)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ruskinja (28) koja je radila u laboratoriju umrla od kuge, službeno priopćenje kaže da je slučajno razbila epruvetu, gotovo 200 ljudi poslano je u izolaciju, epidemiolog: “Ta priča je smiješna”, neki optužuju da Putinov režim želi zataškati širenje zaraze u Sibiru (Index)
  • Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Letica: SOA postupila zakonito u slučaju sumnji na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, treba utvrditi kojim su institucijama podaci dostavljeni i gdje je eventualno došlo do zastoja (HRT, tportal)
  • Cijepljenje protiv gripe početkom studenoga, nabavljeno 420.000 doza (HRT)
  • Maja Sever: HRT odavno nije otvorena i neovisna medijska kuća koja se kritički odnosi prema Vladi i postavlja prava pitanja (Nacional)
  • In memoriam: Conrad ‘Cronos’ Lant (1963. – 2026.) – prvi kovač crnoga metala… basist i pjevač ranog heavy metal benda Venom umro u 63. godini (Ravno do dna)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina će pojačati napade na ruske rafinerije kao odgovor na novu rusku strategiju zračnih udara, najavio Zelenski (tportal)
  • BiH glasa uz strojeve: 3,4 milijuna građana bira novu vlast (N1)
  • Godišnje uvozimo 600.000 svinja i 200.000 goveda, pada broj prirasta svinja, ovaca i koza (Danica)
  • Nogometna Europa u šoku nakon debakla Hrvatske: Reakcije iz Engleske, Španjolske, Italije i Njemačke posebno su se bavile nevjerojatnom dominacijom Engleske, ali i potpuno nemoćnom predstavom Hrvatske (Sportske)
  • Predsjednik UHA-e Plejić: Branit ćemo novi Maksimir do kraja, arhitekti dolaze u Zagreb (HRT)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Rusi gađali mostove u Kijevu, žele paralizirati promet u glavnom gradu Ukrajine (Jutarnji), Rusija ranije pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad (Index)
  • Vojni analitičar prozvao Milanovića i Plenkovića zbog čelnika SOA-e: ‘To je njihova odgovornost’ (tportal)
  • Skandal trese Oktoberfest: Ženama dijele kratke hlačice zbog voajera, provodi se kampanja koja upozorava na tajno snimanje ispod odjeće (tportal)
  • U Kaštel Starom Šime Strikoman snimio 1000. i 1001. milenijsku fotografiju (HRT)
  • Nakon dovršetka radova na pruzi od Dugog Sela do Novske putovat će se 160 kilometara na sat (Poslovni)
  • Keleminec ispred stana Katarine Peović. Ona uz gitaru zapjevala “Bella Ciao” (Index)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Gospićki odvjetnik ima najvišu izmjerenu razinu PFAS-a: “u Gospiću živim tek posljednje tri i pol godine. Zanimljivo, moja je supruga čista kao suza. Njezini su nalazi fenomenalno niski, a imamo praktički iste životne navike i jedemo istu hranu... često sam bio oko silosa”… (Index)
  • Nacional: Popis ljudi koji su sudjelovali u aferi eurozastupnice u Strasbourgu: Na tzv. “liječničku konferenciju” bili glumac, novinar, povjesničar umjetnosti, predstavljali se kao liječnici i medicinsko osoblje…
  • Hrvatska večeras u 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku. Nažalost, zbog kazne, neće biti navijača već će stadion ispuniti djeca do 14 godina, poznat i vjerojatni sastav (Nacional)
  • Spremate se u šumu po kestene i gljive? Prijeti vam velika kazna ako nemate dozvolu (N1)
  • Propovijed slavonskog svećenika o neovisnosti žena postala viralna: “nijedna žena ne bi trebala ući u brak, prvo, da nije obrazovana, drugo, da nije zaposlena, i da nema svoj kruh u rukama. Žena se ne smije učiniti ovisnom o muškarcu”… (Index)
Subota (12:00)

Brze i kratke

  • Kijevu ove godine za obranu nedostaje oko 27 milijardi dolara. Oko sedam milijardi pokušat će osigurati iz vlastitih izvora, dok za ostatak računa na međunarodne partnere, piše Politico. (Jutarnji)
  • Vlasnik ušao u stan u Zagrebu dok podstanarke nije bilo, pokazivao ga potencijalnim kupcima… dobio je uvjetnu kaznu zatvora (Danica)
  • Nevenu Frangešu posthumno dodijeljen Porin za životno djelo (HRT)
  • Nije mogao doći na vjenčanje jer je bio bolestan. Zatim je dobio račun od mladenaca u iznosu od 230 eura, piše N1 Slovenija (N1 Hrvatska)
  • Otvorio se prvi Taco Bell u Hrvatskoj (Index)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina je prvi put u borbenim uvjetima upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, ali neće reći što su gađali (Jutarnji)
  • Učenički prosvjedi eskalirali diljem Francuske, 400 škola zatvoreno (N1)
  • Politico razotkrio SDP-ovku: Vodila sestru i prijatelje u Strasbourg, potrošila 12.000 eura (tportal)
  • HRT je za ‘Dioklecijana’ platio 160.000 eura najam zemljišta za snimanje i 200.000 eura za šminkericu (Nacional)
  • Honor Magic 9 Pro Max ima dvije kamere od 200 MP i bateriju od 8.800 mAh (Bug)
  • Kosheen, britanski sastav koji djeluje već 25 godina, nastupa u Tvornici kulture (HRT)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Komparativna prednost Rusije je u tome što ima oružje masovnog uništenja kakvo nijedna druga zemlja nema, poručio je u četvrtak Putin (Nacional)
  • Filip Zavadlav pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. (RTL Danas, Jutarnji)
  • Odlazi šef Studenca Michal Senczuk, postavljen Teo Vujčić, koji je vodio i Konzum u vrijeme krize (Index)
  • Kanabis iz Kanade, SAD-a i Tajlanda sve više stiže u Europu: Europol pokreće novu akciju (N1)
  • Hrvati u bankama drže milijarde, ali inflacija im godišnje “pojede” oko 430 eura kupovne moći (Poslovni)