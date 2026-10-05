Ukrajina: Uništili smo preko pola ruskih kapaciteta za preradu nafte (Index)
Vlada objavila nove cijene: benzin i dizel bit će jeftiniji za dva centa po litri, dok cijena plavog dizela pada za četiri centa (tportal)
Hrvatska će u utorak i srijedu u Splitu biti domaćin samita neformalne grupe devet mediteranskih zemalja, poznatije kao MED9, stižu Macron, von der Leyen, Meloni, Sanchez i drugi. Zbog njihova dolaska Split će na dva dana postati prava utvrda, najštićeniji grad u Europi (Slobodna, N1)
Opći izbori u BiH: Jačanje etnonacionalne politike – očekuje se nastavak političkih blokada i težak proces formiranja vlasti (DW)
Sportske novosti pišu da bi Slaven Bilić, u slučaju još jednog debakla, mogao sam podnijeti ostavku. Pritom naglašavaju da to nije izbornikova izjava, nego informacija iz tabora reprezentacije koji znaju njegov karakter (tportal)
Kuga u Sibiru izmiče kontroli. Bolest ušla u bolnice, FSB prati kola hitne (Index)
Brexit ponovno pod povećalom – hoće li Velika Britanija natrag u EU? Britanski premijer Andy Burnham poručio je da je Brexit “donio više štete nego koristi” te da se s tim slaže oko 60 posto građana (HRT)
Svjetski dan životinja: Hrvatska među zemljama s najvećom bioraznolikošću (HRT)
Euroviziju i dalje zbog Izraela bojkotiraju neke zemlje, no natjecanje se svejedno širi: pridružuje se Kanada, a svoju inačicu Eurosonga dobiva i Azija (DW)
Oktoberfest završio rekordnim brojem posjetitelja (Poslovni)
Ruskinja (28) koja je radila u laboratoriju umrla od kuge, službeno priopćenje kaže da je slučajno razbila epruvetu, gotovo 200 ljudi poslano je u izolaciju, epidemiolog: “Ta priča je smiješna”, neki optužuju da Putinov režim želi zataškati širenje zaraze u Sibiru (Index)
Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Letica: SOA postupila zakonito u slučaju sumnji na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, treba utvrditi kojim su institucijama podaci dostavljeni i gdje je eventualno došlo do zastoja (HRT, tportal)
Cijepljenje protiv gripe početkom studenoga, nabavljeno 420.000 doza (HRT)
Maja Sever: HRT odavno nije otvorena i neovisna medijska kuća koja se kritički odnosi prema Vladi i postavlja prava pitanja (Nacional)
In memoriam: Conrad ‘Cronos’ Lant (1963. – 2026.) – prvi kovač crnoga metala… basist i pjevač ranog heavy metal benda Venom umro u 63. godini (Ravno do dna)
Ukrajina će pojačati napade na ruske rafinerije kao odgovor na novu rusku strategiju zračnih udara, najavio Zelenski (tportal)
BiH glasa uz strojeve: 3,4 milijuna građana bira novu vlast (N1)
Godišnje uvozimo 600.000 svinja i 200.000 goveda, pada broj prirasta svinja, ovaca i koza (Danica)
Nogometna Europa u šoku nakon debakla Hrvatske: Reakcije iz Engleske, Španjolske, Italije i Njemačke posebno su se bavile nevjerojatnom dominacijom Engleske, ali i potpuno nemoćnom predstavom Hrvatske (Sportske)
Predsjednik UHA-e Plejić: Branit ćemo novi Maksimir do kraja, arhitekti dolaze u Zagreb (HRT)
Gospićki odvjetnik ima najvišu izmjerenu razinu PFAS-a: “u Gospiću živim tek posljednje tri i pol godine. Zanimljivo, moja je supruga čista kao suza. Njezini su nalazi fenomenalno niski, a imamo praktički iste životne navike i jedemo istu hranu... često sam bio oko silosa”… (Index)
Nacional: Popis ljudi koji su sudjelovali u aferi eurozastupnice u Strasbourgu: Na tzv. “liječničku konferenciju” bili glumac, novinar, povjesničar umjetnosti, predstavljali se kao liječnici i medicinsko osoblje…
Hrvatska večeras u 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku. Nažalost, zbog kazne, neće biti navijača već će stadion ispuniti djeca do 14 godina, poznat i vjerojatni sastav (Nacional)
Spremate se u šumu po kestene i gljive? Prijeti vam velika kazna ako nemate dozvolu (N1)
Propovijed slavonskog svećenika o neovisnosti žena postala viralna: “nijedna žena ne bi trebala ući u brak, prvo, da nije obrazovana, drugo, da nije zaposlena, i da nema svoj kruh u rukama. Žena se ne smije učiniti ovisnom o muškarcu”… (Index)