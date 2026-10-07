Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Bugarska je obustavila potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je u utorak pogodio dron, oko 130 km od bugarske obale (Jutarnji), Zelenski optužuje Rusiju (Index)
  • Grad: U ZET je od 2021. uloženo 212 milijuna eura, slijedi još 164 milijuna (Index)
  • Škola u Hrvatskoj uvela Domaćinstvo, želje klinaca su hit: “Želio bih raditi muffine” (Index)
  • Spotify donosi audio knjige i na naše tržište (Bug)
  • Klinac jurio romobilom po dućanima, sve objavio na TikToku (Danica)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Na gradilištu spa centra u Sisku našli zakopani opasni otpad: Ispitivanja pokazala visoke koncentracije žive (Večernji)
  • Radioaktivni stroncij u Gospiću skočio za 961 posto. MUP i HZJZ sliježu ramenima (Index)
  • Putin danas slavi 74. rođendan. Kažu na Indexu: “Neka bude zadnji”
  • Protiv Engleske Hrvatskoj je nedostajalo gotovo sve ono što se protiv Španjolske vidjelo od prve minute. Energija, agresivnost, koncentracija, intenzitet u duelima, spremnost na trku bez lopte i, možda najvažnije, uvjerenje da se velikom protivniku može napraviti problem… (Index)
  • Kako je osuđenica na smrt u Tennesseeu preživjela smrtnu kaznu? “Pike je i prije postupka upozoravala da ima male vene i krvni poremećaj zbog kojeg bi davanje injekcije moglo biti otežano…” (Express)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Zagrebom se cijelo popodne širio nesnosan smrad, svi opisuju isto iskustvo: kao da su stali u pseći izmet. Neki su opisivali miris sličan gnoju (Jutarnji, Index)
  • Hrvatski student iz Pariza za N1 o masovnim prosvjedima: “Postali su nasilni. Neće stati dok ne pobijede”
  • Hajdaš Dončić želi Romanu Jerković izbaciti iz stranke, pokreće se stegovni postupak (N1)
  • Na natječaj za novi stadion Maksimir stigle tri žalbe (HRT)
  • Raos: Ključni problem štrajka: Da bi povišice bile opravdane, ZET mora biti pouzdan. Danas to nije (tportal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Preko 250.000 mladih na ulicama diljem Francuske. Izbili neredi (Index)
  • U Splitu politička elita južne Europe: U fokusu EU MED9 sigurnost i energija (HRT)
  • Elvis Mileta, voditelj Explore, tajnik je braniteljske udruge koja bi otkazala Bajagin koncert u Puli, nakon Indexovog upita promijenili njegovu ulogu na stranici iz urednika u voditelja.. Bajagu su nedavno otkazali i u Koprivnici, ali ne zbog pritisaka braniteljskih udruga, nego zbog slabog interesa (Danica)
  • U Omišu autobusne postaje pretvorili u galerije na otvorenom (HRT)
  • Premijera domaćeg spektakla ‘Posljednji rimski bog’ o Dioklecijanu u Zagrebu i Splitu (Ravno do dna)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Rusija se priprema za nastavak rata u Ukrajini na duge staze. Novi trogodišnji proračunski plan predviđa da bi Moskva 2027. na vojsku mogla izdvojiti oko 17 bilijuna rubalja, približno 200 milijardi dolara (tportal)
  • Dodikova pobjeda bez kandidature, Komšićev izborni poraz i povratak HDZ-a BiH u Predsjedništvo naznaka su relaksacije hrvatsko-bošnjačkih odnosa (Novosti)
  • Ministar Šušnjar: ‘Podnijeli smo žalbu na novi Maksimir, rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja…’ (Nacional)
  • Booking.com pod pritiskom: Više od 15.000 hotela, uključujući 150 hrvatskih, traži odštetu zbog spornih pravila o paritetu cijena koja su im branila niže cijene na vlastitim stranicama (HRT, Nacional)
  • Radio Addict – još jedna praktična aplikacija za slušanje internetskih radiopostaja (Bug)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Veliki napad dronovima na Moskvu, gori skladište nafte, gradonačelnik spominje oko 650 bespilotnih letjelica (Index)
  • Veliki dio Zagreba bit će pola dana bez tramvaja: Linije voze izmijenjenim trasama (N1)
  • Separatistička stranka pobijedila je u ponedjeljak na izborima u Quebecu, obećavaju održavanje referenduma o odvajanju od Kanade nakon što Trump napusti dužnost (Jutarnji)
  • Na bankomatima u Srbiji izlaze novčanice s Vučićevim sloganom (Index)
  • Stižu hladna jutra: Ovih šest stvari na automobilu provjerite prije nego što vas ostavi na cesti: tlak u gumama, akumulator, brisače, rashladnu tekućinu, kočnice, svjetla… (tportal)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Izvori o postupanju SOA-e u Lici: “Nakon desetog kamiona moraš obavijestiti vrh” (Index)
  • OpenAI priznao da su njegovi AI agenti hakirali vladine stranice (Index)
  • Bakar priprema jednu od najvećih sportskih investicija u regiji: Na Kukuljanovu dvorana, bazeni i wellness (Novi list)
  • Testirano 127 plaža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sve su za kupanje, velika većina izvrsne kakvoće, tek u Orebiću zadovoljavajuće (tportal)
  • Online rezervacije kratkoročnog smještaja u EU-u porasle 5,3 posto (Mreža)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina: Uništili smo preko pola ruskih kapaciteta za preradu nafte (Index)
  • Vlada objavila nove cijene: benzin i dizel bit će jeftiniji za dva centa po litri, dok cijena plavog dizela pada za četiri centa (tportal)
  • Hrvatska će u utorak i srijedu u Splitu biti domaćin samita neformalne grupe devet mediteranskih zemalja, poznatije kao MED9, stižu Macron, von der Leyen, Meloni, Sanchez i drugi. Zbog njihova dolaska Split će na dva dana postati prava utvrda, najštićeniji grad u Europi (Slobodna, N1)
  • Opći izbori u BiH: Jačanje etnonacionalne politike – očekuje se nastavak političkih blokada i težak proces formiranja vlasti (DW)
  • Sportske novosti pišu da bi Slaven Bilić, u slučaju još jednog debakla, mogao sam podnijeti ostavku. Pritom naglašavaju da to nije izbornikova izjava, nego informacija iz tabora reprezentacije koji znaju njegov karakter (tportal)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Kuga u Sibiru izmiče kontroli. Bolest ušla u bolnice, FSB prati kola hitne (Index)
  • Brexit ponovno pod povećalom – hoće li Velika Britanija natrag u EU? Britanski premijer Andy Burnham poručio je da je Brexit “donio više štete nego koristi” te da se s tim slaže oko 60 posto građana (HRT)
  • Svjetski dan životinja: Hrvatska među zemljama s najvećom bioraznolikošću (HRT)
  • Euroviziju i dalje zbog Izraela bojkotiraju neke zemlje, no natjecanje se svejedno širi: pridružuje se Kanada, a svoju inačicu Eurosonga dobiva i Azija (DW)
  • Oktoberfest završio rekordnim brojem posjetitelja (Poslovni)
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • Kijev postao prva crta bojišta, u manje od tjedan dana poginulo 16 civila, a stotine ranjeno (Index)
  • Dio Amerikanaca, pod utjecajem iskrivljene slike s društvenih mreža, danas zamišlja Europu kao kontinent kojim dominira islam (Jutarnji)
  • Mobitel za volanom opasniji je nego što pokazuju službene statistike – stvarni broj nesreća je višestruko veći (Nacional)
  • Slaven Bilić jutro nakon debakla protiv Engleske: “Ovaj poraz je neobranjiv. Ali vjerujem da možemo doći tamo gdje želimo” (N1)
  • Dinamovci pozirali s napuštenim psima iz skloništa Dumovec. Povodom Dana zaštite životinja klub je predstavio 11 pasa koji već dugo čekaju da ih netko udomi (Index)
  • Sedma Nagrada Dokumetar pripala filmu ‘Mirotvorac’ Ivana Ramljaka (Ravno do dna)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Ruskinja (28) koja je radila u laboratoriju umrla od kuge, službeno priopćenje kaže da je slučajno razbila epruvetu, gotovo 200 ljudi poslano je u izolaciju, epidemiolog: “Ta priča je smiješna”, neki optužuju da Putinov režim želi zataškati širenje zaraze u Sibiru (Index)
  • Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Letica: SOA postupila zakonito u slučaju sumnji na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, treba utvrditi kojim su institucijama podaci dostavljeni i gdje je eventualno došlo do zastoja (HRT, tportal)
  • Cijepljenje protiv gripe početkom studenoga, nabavljeno 420.000 doza (HRT)
  • Maja Sever: HRT odavno nije otvorena i neovisna medijska kuća koja se kritički odnosi prema Vladi i postavlja prava pitanja (Nacional)
  • In memoriam: Conrad ‘Cronos’ Lant (1963. – 2026.) – prvi kovač crnoga metala… basist i pjevač ranog heavy metal benda Venom umro u 63. godini (Ravno do dna)