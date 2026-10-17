Ukrajinske snage tijekom noći su izvele masovni napad bespilotnim letjelicama na više ciljeva diljem Rusije (Jutarnji), u intervjuu koji je u srijedu dao Financial Timesu, Zelenski je kritizirao nedavni američki dogovor s Rusijom o dizelskom gorivu, osudio “opasno” povlačenje američke obavještajne potpore te ustvrdio da Trump pokazuje sklonost autokratima i ekstremno bogatima (Jutarnji)
Splitska policija uhitila je tri osobe zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa (Index)
UGP: Ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti preimenovanjem u bazne (Lider)
U Zagrebu pali ‘Ljubazna Mona‘, ‘Super slatka‘ i ‘Ladyboy‘ iz Tajlanda, oduzete su im zarade od prostituiranja (Jutarnji)
Najveće toplice u Hrvatskoj Wellovar od jučer otvorene za građane (Poslovni)
Torcida pjevala o paljenju Židova i Anni Frank. Krenula uhićenja (Index), opsadno stanje na Matejuški (Jutarnji), splitski gradonačelnik Šuta: ‘Sram me, ispričavam se u ime Splita’ (Nacional), Kraus: Ovo je posljedica ustaštva koje vlast prešućuje i tolerira (N1)
Zelenski poručio da Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije unatoč zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da ih poštedi (tportal), EU ne popušta Rusiji: Sankcije ostaju, sprema se i novi paket (HRT)
Novi Zagreb opet bez tople vode. U HEP Toplinarstvu muk (Nacional)
Stvorila Harryja Pottera, a zatim podijelila obožavatelje: Stiže dokumentarac o J. K. Rowling (tportal)
Kulturni događaj godine u Osijeku: retrospektiva Oscara Nemona (HRT)
Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini mijenjaju puteve nafte i ugrožavaju njezinu proizvodnju, preradu i transport. Naftni stručnjak Davor Štern ističe da nafte zasad ima dovoljno, ali da njezinu cijenu snažno podižu troškovi transporta i osiguranja te burzovne špekulacije (HRT)
Hrvatska ispostavila jasnih 8 uvjeta Crnoj Gori za ulazak u EU (Jutarnji)
Dinamo pobijedio Anderlecht golom iz penala u 96. minuti (Index), Vlada reagirala na ponašanje Torcide: Osuđujemo slavljenja nacističkog režima. Sramotno ponašanje na utakmici protiv Ajaxa (Index)
Plenković o Vučićevim optužbama: Kod nas su mediji slobodni i pišu što žele, Srbija ima svoju izbornu kampanju i neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa i to nije naša tema (N1)
Sibila Petlevski je dobitnica Nagrade Gjalski za 2026. (Jutarnji)
Čelnici EU-a na dva dana stižu u Bruxelles, pričat će o proračunu za razdoblje 2028.-2034., cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama.. (tportal)
Oporba o Plenkoviću: Mislim da nema oporbenog zastupnika kojeg nije izvrijeđao (Index)
Rimčev Verne: Počeli smo testirati robotaksije u Manchesteru (Index)
Studenti u Srbiji upozoravaju na “fantomske birače”: Nemaju adresu ni broj.. (Index)
Hrvatska godišnje dobije 60 milijuna eura za Erasmus+ projekte. “Sve iskoristimo” (Index)
Washington Post otkriva: Trump i Europa nude Putinu i Zelenskom ponudu koja se donedavno činila nezamislivom – mir u 4 stupa uz teritorijalne ustupke, NATO jamstva i podjelu energetske dobiti (Jutarnji), Rusi žestoko napali Kijev, odjekuju eksplozije. Ukrajinci optužuju saveznike (Index)
Papa Lav XIV operirao rak pluća, otkriven u ranoj fazi, prognoze za oporavak su optimistične (N1)
Kripto ETF-ovi u listopadu ostali bez više od milijardu dolara (Lider)
WhatsApp počeo testirati zakazivanje poruka koje bi se mogle slati i do dva tjedna unaprijed (Bug)
Trump: Na Grenlandu uskoro opsežna istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa (HRT)