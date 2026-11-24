U Srednjoj tehničkoj školi u Kragujevcu u Srbiji jutros je došlo do pucnjave u kojoj je, prema neslužbenim informacijama, ozlijeđena najmanje jedna osoba (Jutarnji)
Huang se vratio na čelo Nvidije. Dionice zabilježile najveći rast od 2003. (Index)
Zagreb zahtijeva rješavanje spora oko strateški važnog poluotoka dok Crna Gora nastoji zaključiti pregovore o pristupanju Europskoj uniji do kraja godine (N1)
Max Verstappen pobjednik je Velike nagrade Las Vegasa, 21. utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Formule 1 (tportal)
HNL, 14. kolo: Dinamo dobio Istru 3:2, Hajduk Lokomotivu u gostima 1:2, Slaven kod kuće pobijedio Osijek 1:0, Rijeka Goricu 2:0, Varaždin slavio u Rudešu 0:2, na vrhu ljestvice Hajduk s pet bodova prednosti ispred Dinama, koji ima utakmicu manje
Jensen Huang vraća se na čelo Nvidije. Tvrtka je objavila da je ponovno imenovan predsjednikom, glavnim izvršnim direktorom i članom upravnog odbora (Index)
Plenković za Dnevnik Nove TV ponudio ostavku: ‘Dajte mi deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom’ (tportal)
Polymarket blokirao Sloveniju, Hrvatska (još) na popisu dopuštenih (Bug)
Belgiju je u ponedjeljak paralizirao veliki nacionalni štrajk protiv planiranih mjera štednje. Otkazane su stotine letova, ozbiljno je poremećen željeznički i gradski prijevoz, a na ulice Bruxellesa izašlo je oko 50.000 prosvjednika. Prosvjedi su prerasli u sukobe s policijom (tportal)
Brutalni udari na Ruse od Finske do Libije, otkrivena pozadina. Rat postaje globalan (Index)
Kibernetički napadi u Hrvatskoj sve su češći, a prema podacima Nacionalnog CERT-a, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježena su 1203 incidenta, od čega se 439 odnosilo na phishing napade, posljednji napad na CorvusPay obuhvaća e-mail adrese, IBAN brojeve i podatke o transakcijama dijela korisnika, dok podaci o karticama i novac nisu zahvaćeni (tportal)
Bojan Matanović (34), kojeg crnogorska policija povezuje sa škaljarskim klanom, uhićen je na zagrebačkom aerodromu dok se ukrcavao na let za Beograd… živio je i radio u Ludbregu (RTL, tportal)
Zagreb prodaje solarije, bazen i neispravni kombi: Pogledajte neobičan popis (Jutarnji)
Vukovar dobiva novi stadion: U čast herojima, za buduće generacije (HRT)
Redovi ljudi se stvaraju na svih pet graničnih prijelaza koji spajaju Rusiju s Estonijom uoči najavljenog zatvaranja granica 1. prosinca, piše Euronews. Velik broj stanovnika s ruske strane granice se trenutno nalazi na graničnim prijelazima s koferima i ruksacima (Jutarnji)
Njemački liječnici upozoravaju: Internet i AI nisu doktori, budalaštine koje se tamo šire nitko ne provjerava, a u najgorem slučaju su i opasne (DW)
COP31: Sporazum nije postignut nakon što su tekst odbacile EU i druge zemlje (HRT)
Jadrolinija kreće u investiciju od 100 milijuna eura: U planu gradnja do deset novih brodova (Poslovni)
Eksplozije u ruskoj Kalinjingradskoj oblasti, Litva je kategorički odbacila tvrdnje o svojoj umiješanosti u napad u ovoj ruskoj polueksklavi (Jutarnji)
U Vinogradskoj 29 kandidata dobilo točno 1.40 bodova na razgovoru. Dvoje dobilo 30… Bolnica nije objasnila zašto je 29 kandidata dobilo istu ocjenu niti što je opravdalo maksimalne bodove dvoje izabranih (Index)
Puhovski o Jankomiru: Tomašević nije reagirao kako je trebao (HRT)
Val hakerskih napada u Europi. Zamrzivači se sami odmrzavali, avioni gubili GPS… (Index)
Počinje Black Friday ludilo. Index gleda najbolje popuste
Srbi smislili kako automatski utišati Vučićeve govore u Skupštini (jedan je trajao oko sto minuta), radi se o dodatku za internetski preglednik Google Chrome pod nazivom “Nelečeni” (Index)
Vlada je odobrila novo zaduživanje Hrvatskih cesta u iznosu do 110 milijuna eura te kredite za Grad Senj i općine Radoboj, Davor i Sveti Filip i Jakov. Novac će koristiti za gradnju i obnovu cesta, komunalnu infrastrukturu, sportske objekte i centar za starije osobe (Index)
Hakerski napad na CorvusPay, sustav koji tisuće Hrvata koristi za online plaćanje karticama (Poslovni)
Novi lijek u obliku tablete mogao bi donijeti najveći napredak u liječenju raka u posljednjih nekoliko desetljeća, u kombinaciji s kemoterapijom u ranim kliničkim ispitivanjima smanjio je tumore gušterače (Jutarnji)
Ubijen muškarac u Zagrebu, dvoje pod nadzorom (Index)
Preminuo profesor Ivan Koprić, pravnik, znanstvenik i pjesnik (HRT)
Putin dao intervju za Kusturičin novi dokumentarni film (Jutarnji,Klix), posebno je odjeknuo poziv ukrajinskim vojnicima da prijeđu na rusku stranu (Nacional)
Ukrajina je razaranjem Krimskog mosta zadala velik udarac Putinu (Index)
Nakon Splita, Merlinu prijeti otkazivanje koncerta i u Crnoj Gori (Index)
Dogovorom vlade i sindikata javnih službi od siječnja rastu plaće za 280.000 zaposlenih (Danica)
Krušelj: admiral Davor Domazet Lošo u podcastu Marina Miletića pokopao HOS-ovske fantazije, “Većina HOS-ovih jedinica je ukinuta do siječnja 1992. godine, jedino je Skejina uključena u Hrvatsku vojsku, no svejedno je neprihvatljivo da se današnji Skejini sljedbenici postrojavaju na obljetnicama Oluje” (Danica)
Trump nakon sastanka: Putin želi završiti rat, ali ne zna kako. Rusi imaju 3000 komada nuklearnog oružja (Nacional)
Američki vojni zrakoplov E-4B Nightwatch, poznat kao “zrakoplov sudnjeg dana”, pratio je predsjedničku flotu Donalda Trumpa tijekom povratka iz Kine… takvi zrakoplovi , iako opremljeni i za nuklearni rat, redovito prate predsjednike tijekom međunarodnih putovanja (Index)
Danas komemoracija za Kristiana Josipa Periša, sudski vještak uoči toga komentirao slučaj, postavlja pitanje zašto je njegovo tijelo kremirano samo tjedan dana nakon smrti (Index)
Tim Dine Merlina uzvratio splitskom gradonačelniku: Otkrili stvarne brojke i angažirali međunarodne odvjetnike (tportal)
Ella Dvornik okušala se u novoj ulozi i javnosti predstavila svoje likovne radove. Iako je crtati počela tek prije nekoliko mjeseci, ono što je započelo iz dosade preraslo je u pravu izložbu (HRT)
Trump smijenio direktora za kibernetičku sigurnost (HRT)
Izbori u Srbiji za predsjednika države moraju biti raspisani do 27. studenog, Vučićev SNS možda bez kandidata (N1)
Prijedlog proračuna Ministarstva obrane (MORH) za 2027. iznosi 2,08 milijardi eura, što je 447 milijuna eura ili 27,3 posto više nego ove godine, za opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske predviđeno 1,07 milijardi eura (tportal)
Otkazan koncert Dine Merlina na splitskom Adventu nakon pobune građana, Šuta odbacuje poveznice s nabavkom PET/CT uređaja za splitsku bolnicu (Index)
ZET uvodi adventsku regulaciju na liniji 150, žičara Sljeme u ponedjeljak ne radi (HRT)