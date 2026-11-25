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- Microsoft proglasio najviši stupanj uzbune nazvan “Code Red”, nakon velikog prekida rada svojih usluga, probleme izazvala programska pogreška uvedena još u srpnju (Index)
- Mlada Šibenčanka (24) postala savjetnica ministra Anušića, ove godine diplomirala (Slobodna)
- Hrstić i Tomašević dogovorili hitne mjere za Jankomir, slijedi revizija neželjenih događaja u zadnjih godinu dana, jačanje nadzora, osiguravanje dodatne kadrovske pomoći (N1)
- Crobarometar: skok HDZ-a na 26,2 %, pad SDP-a, rast Možemo i Mosta, sve veći bazen neodlučnih (Dnevnik, Jutarnji)
- Vakula razbio strah od polarne zime: Ne vjerujte bombastičnim najavama (HRT)
- The Prodigy još jedno ime idućeg INmusic festivala (Jutarnji)