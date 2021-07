Depresija i siva ekonomija

Prema podacima Eurostata, hrvatski udio nezaposlenih i neaktivnih mladih ljudi u dobi od 20 do 34 godine lani je iznosio 18,2 posto, što je bilo tek neznatno više od prosjeka EU, gdje 14 milijuna mladih ljudi te dobi nije radilo niti se školovalo. Hrvatska se po neaktivnosti mladih ljudi lani uspjela približiti prosječnim vrijednostima u EU, no najveće zasluge za to ima masovno iseljavanje. Prije osam godina, uoči hrvatskog ulaska u EU, svaka četvrta osoba te dobi bila je u skupini obeshrabrenih i nezaposlenih mladih ljudi. Večernji…