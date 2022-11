Probna detonacija izvedena iznad Arktika 30.10.1961.

Ruski divovski avion nosio je najstrašniju bombu u povijesti: “Velikog Ivana” ili “Car bombu” ili ”The Tsar bomb” kao je Zapad naziva, tešku 26,5 tona, čiju razornu moć američki znanstvenici procjenjuju na 100 megatona TNT (3000 puta jača od bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki). No Sovjeti su odlučili testirati samo polovicu te snage. Bomba je detonirana na predviđenoj visini od oko 4500 metara nadmorske visine. Vatra je buknula 67 kilometara u visinu i 40 kilometara u širinu. Svjetlost plamena mogla se vidjeti s udaljenosti veće od 1000 km. Što se tiče promjera plamena, on se s dva metra povećao na 4600 metara. Udar je izazvao potrese širom svijeta premda se eksplozija dogodila u atmosferi. Unatoč svemu tome, svijet nije mogao znati više o posljedicama detonacije sve do 4. kolovoza 2020. kada je Rusija objavila 40-minutni video koji dokumentira trenutak eksplozije. Aljazeera