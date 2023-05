Hrvatska gitara na hrvatskom ramenu

Fotografije njihovih ranih nastupa prikazuju teme koje su ostale zaštitni znak Leta 3 do danas: ogromni brkovi, vojnička pokrivala za glavu i česta muška golotinja, sve pretjerani simboli tradicionalne muškosti do točke podsmijeha. Od ranih 90-ih Let 3 je zauzeo stav protiv patrijarhalnog nacionalizma, etničkog šovinizma i religijskog konzervativizma koji su odmah zavladali javnim diskursom u Hrvatskoj i istisnuli sve alternativne političke vizije neovisne nacije. Ideja da je populistička “neofolk kultura” kriva za nacionalizam, neznanje, seksizam i ratno huškanje u bivšoj Jugoslaviji dugo je prisutna u intelektualnim i alternativnim krugovima regije. Pro-LGBTQ+ stavovi i antimilitarizam idu zajedno u vojnom dragu Leta 3 jer prema politici koju bend izražava više od 30 godina, patrijarhat, homofobija i muška nesigurnost temeljni su uzroci militarizma, nacionalizma i rata. Index /Escinsight