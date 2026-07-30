Neće nas samo pržiti, već će nas i roštiljati

Sudeći prema prognozama DHMZ-a, olakšanje od vrućina nije na vidiku. Pred nama je novi toplinski val koji će trajati barem do sredine tjedna, a mjesečne prognoze pokazuju da će sva četiri tjedna u kolovozu biti iznadprosječno topla. Uz sve češće ekstremne temperature i vrlo tople noći, klimatske promjene donose i rijetke meteorološke pojave. Uslijed velikih požara i nestabilnosti u atmosferi mogu nastati pirokumulonimbusi – ekstremni požarni oblaci koji dosežu visinu do 15 kilometara i zbog snažnih silaznih struja uzrokuju nekontrolirano širenje vatre, a potencijalno i vatrena tornada. N1, tportal, Večernji