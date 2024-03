Ako su oni živi, možda ima nade i za nas

Autorica studije je proučavala nematode, sićušne crve s jednostavnim genomima – kompletan skup genetskog materijala u organizmu – i njihovu brzu reprodukciju koja ih čini korisnima za razumijevanje osnovnih bioloških fenomena. Naoružani Geigerovim brojačima i noseći zaštitnu opremu, istraživači su prikupili stotine nematoda s lokacija diljem Zone isključenja koje su bile izložene različitim razinama zračenja. Usredotočili su se na vrstu nematoda nazvanu Oscheius tipulae, sekvencirajući genom 15 crva iz Černobila i uspoređujući ih s genomima pet O. tipulae s drugog mjesta. Na njihovo iznenađenje, istraživači nisu mogli otkriti oštećenja zračenjem na genomima crva iz Černobila.

Što to znači za nas? Nalazi studije pružaju tragove o tome kako se popravak DNA može razlikovati među pojedincima, što bi moglo dovesti do boljeg razumijevanja prirodnih varijacija viđenih kod ljudi. To bi moglo imati implikacije na istraživanje raka i genetskim predispozicijama za bolest. Revija HAK